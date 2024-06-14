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Российский турпоток на Кубу вырос более чем на 85% с начала года

В январе – мае 2024 года Кубу посетили почти 103 тыс. россиян, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные министерства туризма республики.

АТОР сообщила, на сколько вырос турпоток в Кубу
© unsplash

Как уточнили в АТОР, Россия остается третьей страной с наибольшим количеством туристов, отправленных на Кубу.

«За январь – май текущего года Кубу посетили почти 103 тыс. россиян, что на 85,5% больше, чем за тот же период 2023 года», – говорится в сообщении.

По данным российских туроператоров, туры на Кубу в летнем сезоне 2024 продаются на 15–20% лучше, чем годом ранее. Росту популярности направления способствуют безвизовый въезд, прямое авиасообщение, all inclusive в отелях, а также возможность расплачиваться картой «Мир».

Сообщается также, что стоимость недельного тура на Кубу начинается от 200 тыс. руб.

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Ассоциация туроператоров России