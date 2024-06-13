До конца года в Пулково появятся прямые рейсы в Оман

В компании «Воздушные ворота Северной столицы» сообщили, что осенью в аэропорту Пулково появятся прямые рейсы в Оман. Соответствующие переговоры уже ведутся с авиакомпаниями Oman Air и Salam Air. Обе стороны рассчитывают, что перелеты будут осуществляться ежедневно.

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Отмечается, что в осенне-зимний период ожидается повышенный спрос на такие рейсы среди туристов. Благодаря этому поток пассажиров вырастет на 30%. Чтобы прямые рейсы действовали каждый год, нужно добиться хотя бы 75 000 пассажиров каждый год.

На данный момент добраться из Петербурга в Оман можно только с пересадкой в Дубае и Абу-Даби. При этом туристов из Омана, посетивших Северную столицу за последние два года, стало в 3,7 раза больше.

Ранее сообщалось, что власти Омана рассчитывают увеличить туристический поток из России в их страну в четыре раза.

8 июня МИД Великобритании заявил, что в Египте, Турции и Таиланде туристы могут столкнуться с угрозой терактов.