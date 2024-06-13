Летний отдых в Грузии: природа, культура и кулинария

Грузия, страна с богатой историей и легендами, привлекает все больше туристов, включая россиян. Летний отдых здесь популярен благодаря красивой природе, культурным достопримечательностям и кулинарным традициям. Об особенностях летнего отдыха россиян в Грузии сообщает издание Туристас.

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Стоимость перелета на двоих в одну сторону в середине июня начинается от 36 тысяч рублей. Прямые перелеты выполняют Georgian Airways, «Азимут» и Red Wings, включая рейсы в Батуми. Для въезда в Грузию россиянам виза не требуется.

Пляжный сезон длится с конца мая до середины октября.

Все пляжи в Батуми бесплатные. Есть услуги аренды шезлонгов и зонтов. Городские пляжи оборудованы кабинками для переодевания и душами с пресной водой. В окрестностях Батуми находятся курортные поселки Квариати, Кобулети и Уреки — менее многолюдные и подходящие для спокойного отдыха.

Основной туристический центр — Тбилиси, за ним следуют Батуми и другие прибрежные курорты Аджарии. Пляжные отели предлагают проживание с завтраками. Концепция «все включено» не популярна, так как питание в местных ресторанах доступно по цене. Грузинская кухня славится своим разнообразием. Популярные блюда включают шашлыки, хинкали и хачапури. Грузия также известна своими винами, особенно традиционными кахетинскими.

Грузия считается относительно безопасной для туристов, но рекомендуется избегать районов, прилегающих к Северному Кавказу, и массовых акций протеста. Следует быть внимательным к своим вещам, чтобы избежать краж и ограблений.

Более подробно о том, почему россияне выбирают летний отдых в Грузии, сообщает издание Туристас, описывая пляжи и называя актуальные цены в 2024 году.