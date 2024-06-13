Почему путешественникам приходится платить больше за туры за границу

После вчерашнего известия о прекращении с 13 июня торгов долларом и евро на Московской бирже многие крупные туроператоры еще вечером 12 июня подняли внутренние валютные курсы, по которым турагенты и туристы должны оплачивать туры за границу.

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У Anex, Библио-Глобуса, «Интуриста», Сoral Travel, Sunmar, LOTI и Pegas Touristik стоимость турпакетов в евро пересчитывается сегодня в рубли по 100,53, в долларах – по 93,47. Это соответствует ставке ЦБ плюс 5%, а не 3%, как прежде.

При этом некоторые туроператоры, в частности Fun&Sun, «Русский Экспресс», TEZ TOUR пока сохранили внутренние курсы на вчерашнем уровне: доллар – 91,7 руб., евро – 98,6–98,7 руб. Топ-менеджер одной из туроператорских компаний пояснил порталу TourDom.ru, что не видит оснований поддаваться «единому порыву».

«Сейчас не время для скоропалительных решений. Будем оперативно отслеживать ситуацию. Пока не предпринимаем резких движений, чтобы это не сказалось негативно на агентствах и туристах».



Туроператоры покупали валюту для расчетов с иностранными контрагентами не на Московской бирже, а у своих банков. Те, после остановки торгов, не теряют доступа к приобретению долларов и евро, им придется делать это на внебиржевом рынке. О том, как это скажется на стоимости европейской и американской валюты, пока можно только предполагать. Не исключено, что увеличится спред (разница между курсами покупки и продажи. – Ред.). Кроме того, какое-то время возможна повышенная волатильность – большие курсовые колебания.