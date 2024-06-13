В Китае расширили список зон отдыха для туристов

Министерство культуры и туризма КНР объявило о расширении списка туристско-рекреационных зон национального уровня: в него добавлено 22 объекта, сообщает «Синьхуа», партнер сети TV BRICS. Общее число таких зон в стране достигло 85.

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На территориях, пополнивших список, расположены многочисленные достопримечательности, которые находятся рядом с реками, озерами, в прибрежных зонах и горах.

Власти Китая впервые признали несколько объектов туристско-рекреационными зонами национального уровня в 2015 году. При присвоении этого статуса чиновники учитывают такие факторы, как состояние инфраструктуры, качество информационных услуг, эффективность хозяйственной деятельности, отзывы туристов.

В 2022 году правительство страны обнародовало план интегрированного развития культуры и туризма на период 2021-2025 годов. Власти КНР обязались разработать диверсифицированную, сбалансированную и высококачественную систему предложений в туристической сфере.