Туристка описала Стамбул фразой «цены летят в космос»

Российская путешественница побывала в Стамбуле и пожаловалась на инфляцию. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор рассказала, что приезжала в турецкую столицу в ноябре прошлого года, а в мае 2024-го посетила город еще раз.

«Цены продолжают лететь в космос», — такой фразой описала она впечатления от поездки.



Например, меньше чем за полгода чай в городских заведениях подорожал с 10-15 лир до 20-25 (с 27-40 до 55-70 рублей).

«Я, конечно, слышала об инфляции в Турции, но не думала, что она настолько гигантская», — удивилась россиянка.



Путешественница также обратила внимание на растущее количество приезжих.

«Весной туристов стало еще больше и преобладают среди них сейчас иностранцы. Китайцы просто заполонили Стамбул — группами и поодиночке», — добавила она.



В Кемере (район Антальи) россиянам пришлось ночевать в лобби люксового отеля из-за незаконченного ремонта. В недостроенном корпусе собрались толпы разъяренных людей, которых не могли заселить из-за путаницы с номерами.