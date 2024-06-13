У Шарм-эль-Шейха и Хургады в море нашли несколько туш

В социальных сетях Египта забили тревогу – в водах Красного моря обнаружили погибших баранов, которых сбросили с судов. Подобные инциденты ранее связывали с последующим появлением акул в прибрежных водах курортных городов и их нападением на туристов. Год назад в начале июня на пляже Elysees Hotel Hurghada произошла такая трагедия – хищница растерзала россиянина.

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На днях неожиданную находку турист сфотографировал в районе морского заповедника Рас-Мохаммед в Шарм-эль-Шейхе. На проблему обратили внимание в Министерстве окружающей среды и организовали прочесывание акватории Южного Синая. В результате поисков тушу еще одного животного нашли у острова Шадван, что недалеко от Хургады. В этих районах много туристов – коралловые рифы привлекают любителей дайвинга и сноркелинга.

Биологи из морских заповедников Красного моря утверждают, что морские хищники постоянно мигрируют в поисках рыбы, их не интересуют бараны. На отдыхе туристам рекомендуют соблюдать несколько простых правил, чтобы избежать опасной встречи: не плавать вечером и ранним утром, держаться группой и избегать блестящих купальников.

В египетские порты накануне праздника Курбан-байрам традиционно приходят суда с живым грузом, в пути некоторые бараны гибнут и оказываются в море. Чтобы наказать виновных за нарушение экологических правил, чиновники уже ищут перевозчика по обнаруженным на шкурах клеймам.

Ранее «ТурДом» писал, что волнующую туристов тему по защите от акул на курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха решили достаточно просто – сети против хищников не ставить, а своевременно предупреждать отдыхающих об их появлении.