Россиянин описал цены на продукты в Афганистане словами «челюсть отвисла»

Российский путешественник побывал в Афганистане и раскрыл стоимость продуктов в супермаркетах. Свои наблюдения он описал в личном блоге на платформе «Дзен».

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По словам россиянина, от цен в магазине «ABC» в Кабуле у него «челюсть отвисла». Он отметил, что этот супермаркет в основном рассчитан на иностранцев и зажиточных местных.

«Хлеб тут стоит столько, что на эти деньги местная бабушка сможет прожить неделю», — удивился автор.



Например, цена на сливочное масло из Ирландии и Дании там достигает 520-780 рублей за пачку. Французский сыр стоит около 4000 рублей за килограмм, 100 пакетиков чая — более 750 рублей, макароны — более 270 рублей за упаковку, а яйца — от 240 рублей за десяток.

Тревел-блогер заключил, что подобные супермаркеты не пользуются спросом у жителей Афганистана из-за уровня цен. Местные покупают продукты в частных лавках и на рынках, где все гораздо дешевле.

Ранее российский МИД призвал путешественников воздержаться от поездки в Афганистан. Поводом стало вооруженное нападение на иностранцев в городе Бамиан.