Россиян ждет отмена виз еще в несколько стран

В этом году ожидается отмена виз для посещения россиянами ряда стран, сообщил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков. В перечне стран есть и популярные туристические направления.

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«В качестве задач на 2024 год, мы для себя ставим: в третьем-четвертом квартале подписать соглашение с Индией о безвизовых групповых поездках. Мы далеко продвинулись по отмене виз с Саудовской Аравии, Бахрейном, Оманом, Малайзией, Мьянмой», - Вахруков.



Так, например, с Мьянмой соответствующее соглашение намерены подписать уже в сентябре.

Отмечается, что уже действует групповой безвиз с Китаем и Ираном, а также прорабатывается с Индией. При этом с Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом, Кувейтом, Малайзией и Мьянмой переговоры ведутся о введении безвизового режима для всех туристов.