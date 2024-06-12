У туристов становятся популярными экскурсии в Аушвиц-Биркенау и другие места смерти

Издание «Турпром» пишет, что туристов все больше привлекают места, связанные со смертью и страданиями. Эксперты считают, что такая тяга объясняется желанием испытать чувство страха, не подвергаясь реальной угрозе, а также испытать сильные эмоции от сопричастности с чем-то пугающим, мрачным и неизвестным.

© runews24.ru

Одним из самых популярных туристических мест является нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау в Польше, Чернобыльская зона отчуждения и город Припять на Украине. Также большой популярностью пользуются экскурсии по полям сражений, будь то Гражданской войны в США или Второй мировой войны в Нормандии.

И если одни видят в этом нечто сакральное, то для других это такое же развлечение, как и любое другое. Такие туристы могут нарушать правила поведения в подобных местах, выкладывая в соцсети шутливые фото или видео.

Ранее сообщалось, что туристов, отдыхающих в Египте, Таиланде и Турции, предупредили о террористической опасности.

Власти Адыгеи рассказали, что собираются удвоить число туристов в республике к 2028 году.