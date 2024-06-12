Российским туристам снова обещают рейсы в Танзанию, на Бали и в Саудовскую Аравию

Из России могут запустить прямые рейсы в Индонезию, Танзанию и Саудовскую Аравию в текущем году. Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин на туристическом форуме «Путешествуй!» Впрочем, обещания звучат уже не впервые.

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«Минтранс много работает над установлением прямого международного авиасообщения, чтобы дать возможность туристам из всех стран приезжать к нам в страну и нашим гражданам посещать иностранные государства. Будем открывать новые регионы и новые страны в интересах наших граждан», – заявил чиновник.



Об открытии прямых рейсов в Индонезию в России говорят часто. Только в 2024 году, по подсчетам редакции TourDom.ru, эта тема поднималась минимум 8 раз. Самолеты на Бали не запускают из-за возможных проблем с наземным обслуживанием и заправкой. В 2023-м восстановить прямое авиасообщение с страной хотел «Аэрофлот», но билеты так и не появились в продаже.

Возможность полетов в Саудовскую Аравию рассматривают не только россияне, но и сами арабы. По их словам, авиакомпании готовы к запуску рейсов, и сейчас речь идет лишь об ускорении формальностей. При этом саудовский перевозчик Saudia собирался начать полеты еще в 2022 году.

Открытие регулярных полетов на Занзибар представители «Аэрофлота» обсуждали еще в 2023 году. Также запустить рейсы хотел AZUR air, но перевозчик не нашел партнеров среди туроператоров, готовых разделить риски. Впрочем, серьезной необходимости в прямом авиасообщении с Танзанией нет. На Занзибаре сравнительно мало отелей 5*, а этот фактор сейчас имеет значение – за границу в экзотические страны выезжают в основном очень обеспеченные люди. Туристы предпочитают отдыхать в Таиланде, на Мальдивах или в ОАЭ. А тем, кто хочет именно в Танзанию, достаточно имеющихся рейсов со стыковкой, например flydubai.