Российским туристам снова обещают рейсы в Танзанию, на Бали и в Саудовскую Аравию
Из России могут запустить прямые рейсы в Индонезию, Танзанию и Саудовскую Аравию в текущем году. Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин на туристическом форуме «Путешествуй!» Впрочем, обещания звучат уже не впервые.
«Минтранс много работает над установлением прямого международного авиасообщения, чтобы дать возможность туристам из всех стран приезжать к нам в страну и нашим гражданам посещать иностранные государства. Будем открывать новые регионы и новые страны в интересах наших граждан», – заявил чиновник.
Об открытии прямых рейсов в Индонезию в России говорят часто. Только в 2024 году, по подсчетам редакции TourDom.ru, эта тема поднималась минимум 8 раз. Самолеты на Бали не запускают из-за возможных проблем с наземным обслуживанием и заправкой. В 2023-м восстановить прямое авиасообщение с страной хотел «Аэрофлот», но билеты так и не появились в продаже.
Возможность полетов в Саудовскую Аравию рассматривают не только россияне, но и сами арабы. По их словам, авиакомпании готовы к запуску рейсов, и сейчас речь идет лишь об ускорении формальностей. При этом саудовский перевозчик Saudia собирался начать полеты еще в 2022 году.
Открытие регулярных полетов на Занзибар представители «Аэрофлота» обсуждали еще в 2023 году. Также запустить рейсы хотел AZUR air, но перевозчик не нашел партнеров среди туроператоров, готовых разделить риски. Впрочем, серьезной необходимости в прямом авиасообщении с Танзанией нет. На Занзибаре сравнительно мало отелей 5*, а этот фактор сейчас имеет значение – за границу в экзотические страны выезжают в основном очень обеспеченные люди. Туристы предпочитают отдыхать в Таиланде, на Мальдивах или в ОАЭ. А тем, кто хочет именно в Танзанию, достаточно имеющихся рейсов со стыковкой, например flydubai.