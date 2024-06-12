Эксперт перечислил страны для отдыха, для которых не нужен загранпаспорт

Шесть заграничных стран, в которые можно поехать на отдых без загранпаспорта
На первый взгляд, поездки за рубеж без заграничного паспорта — это нечто невозможное. Однако есть несколько стран, в которые можно поехать на отдых без этого документа. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.
Абхазия
Есть ряд стран, которые российские туристы могут посещать по внутреннему паспорту. Одна из них — это Абхазия.
"Однако в Абхазию не летают авиарейсы, потому что в стране нет аэропорта. Туда можно добраться, долетев до Адлера. На сегодняшний день Абхазия сильно набирает обороты в туристической сфере и предлагает различные интересные объекты размещения, которые пользуются спросом у наших граждан", — рассказал он.
Белоруссия
Эксперт по туризму отметил, что без загранпаспорта россияне могут отдохнуть и в Белоруссии. В эту страну можно добраться самолетом.
"В Белоруссии доступен экскурсионный и лечебно-оздоровительный туризм. Белорусские здравницы славятся большой популярностью, их нужно бронировать заранее, минимум за полгода, потому что места быстро разбирают. Санатории располагаются в живописных местах — на озерах и в елово-пихтовых парках", — сообщил Мельник.
Казахстан
По мнению специалиста, можно рассмотреть поездку в Казахстан, это направление также набирает популярность.
"Сейчас спросом пользуются туры в Актау. Там есть ряд отличительных отелей, например пятизвездочный Rixos, который пользуется интересом у россиян. Это отель класса люкс, где предлагается питание по системе «все включено»", — рассказал он.
Киргизия
Помимо этого, можно полететь на отдых в Киргизию. Эта страна известна своей обширной экскурсионной программой и гастрономическими турами, объяснил собеседник «ВМ».
Армения
Эксперт отметил, что эксклюзивным направлением является Армения. В эту страну налажены авиарейсы из России.
"Для въезда в Армению достаточно внутреннего российского паспорта, таможенный контроль проходить не нужно. В этой стране огромное количество вариантов отдыха. В Армению можно отправиться в гастрономические, экскурсионные, экскурсионно-познавательные, оздоровительные и лечебные туры. Россияне могут посмотреть достопримечательности или отдохнуть в санатории. Но прежде всего туда едут за радушием и гостеприимством местных жителей по отношению к российским гражданам. Армения всегда с радостью встречает наших туристов", — рассказал Мельник.
Южная Осетия
Также без загранпаспорта можно поехать в Южную Осетию, но, к сожалению, это направление не очень популярно у россиян, заключил Мельник.
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