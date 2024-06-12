Эксперт перечислил страны для отдыха, для которых не нужен загранпаспорт

На первый взгляд, поездки за рубеж без заграничного паспорта — это нечто невозможное. Однако есть несколько стран, в которые можно поехать на отдых без этого документа. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

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Абхазия

Есть ряд стран, которые российские туристы могут посещать по внутреннему паспорту. Одна из них — это Абхазия.

"Однако в Абхазию не летают авиарейсы, потому что в стране нет аэропорта. Туда можно добраться, долетев до Адлера. На сегодняшний день Абхазия сильно набирает обороты в туристической сфере и предлагает различные интересные объекты размещения, которые пользуются спросом у наших граждан", — рассказал он.



Белоруссия

Эксперт по туризму отметил, что без загранпаспорта россияне могут отдохнуть и в Белоруссии. В эту страну можно добраться самолетом.

"В Белоруссии доступен экскурсионный и лечебно-оздоровительный туризм. Белорусские здравницы славятся большой популярностью, их нужно бронировать заранее, минимум за полгода, потому что места быстро разбирают. Санатории располагаются в живописных местах — на озерах и в елово-пихтовых парках", — сообщил Мельник.



Казахстан

По мнению специалиста, можно рассмотреть поездку в Казахстан, это направление также набирает популярность.

"Сейчас спросом пользуются туры в Актау. Там есть ряд отличительных отелей, например пятизвездочный Rixos, который пользуется интересом у россиян. Это отель класса люкс, где предлагается питание по системе «все включено»", — рассказал он.



Киргизия

Помимо этого, можно полететь на отдых в Киргизию. Эта страна известна своей обширной экскурсионной программой и гастрономическими турами, объяснил собеседник «ВМ».

Армения

Эксперт отметил, что эксклюзивным направлением является Армения. В эту страну налажены авиарейсы из России.

"Для въезда в Армению достаточно внутреннего российского паспорта, таможенный контроль проходить не нужно. В этой стране огромное количество вариантов отдыха. В Армению можно отправиться в гастрономические, экскурсионные, экскурсионно-познавательные, оздоровительные и лечебные туры. Россияне могут посмотреть достопримечательности или отдохнуть в санатории. Но прежде всего туда едут за радушием и гостеприимством местных жителей по отношению к российским гражданам. Армения всегда с радостью встречает наших туристов", — рассказал Мельник.



Южная Осетия

Также без загранпаспорта можно поехать в Южную Осетию, но, к сожалению, это направление не очень популярно у россиян, заключил Мельник.

Вице-президент АТОР по международному туризму и генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян поделился советами для получения шенгенской визы без риска попасть в черный список. По его словам, самые большие шансы на получение визы у тех, кто обратится за помощью к профессионалам туристической отрасли. Эксперт порекомендовал обратиться в турагентство и приобрести полноценный тур с оплаченными билетами и визовым сопровождением.