В Иране ожидают, что количество туристов из РФ в 2024 году превысит 50 тыс.

Иран рассчитывает, что количество российских туристов в этом году превысит 50 тыс. Об этом заявил директор департамента по развитию международного туризма Министерства культурного наследия, ремесел и туризма Ирана Мослем Шоджайи на пленарной сессии "Международный туризм. Россия и мир" в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

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"В прошлом году к нам из России приехало 50 тыс. туристов. И мы ожидаем, что в текущем году этот показатель достигнет более высоких значений, - сказал он. - Кроме того, в Россию приехало 60 тыс. туристов [из Ирана]. И если я сейчас обращусь к статистике, то тут можно сказать, что наш выездной туризм обладает гораздо большим потенциалом и мы можем больше туристов отправлять в страны друг друга".



Шоджайи обратил внимание на отмену визового режима для россиян в рамках групповых поездок.

"Групповые поездки - это 5-50 человек, которые могут на протяжении 15 дней пребывать в Иране. <...> Воспользуюсь возможностью и также поблагодарю российскую сторону за содействие в стабилизации, в установлении этих поездок. Сейчас 193 оператора, заинтересованных во взаимодействии с Россией, оказывают услуги нашим туристам. И Россия также предоставила своих операторов, которые как раз работают в рамках этих групповых безвизовых поездок", - отметил директор департамента.



По его словам, Россия и Иран обладают богатой культурой, историей, а также природными достопримечательностями, что ведет к благоприятным условиям для обмена туристами.