Цены на турецкие курорты заметно подорожали в 2024 году и доходят до 200–300 тысяч рублей за двоих. Однако туристам из России предлагают более дешевую и качественную альтернативу.

«Пока руководители крупных турецких туристических холдингов бьют тревогу в СМИ, увидев спад продаж на российском рынке, россияне крутят головой в поисках новых вариантов летнего отдыха с привычным набором включенных услуг, но – за более приемлемую сумму», – сообщает журнал «Тонкости туризма».



Одно из таких направлений – Египет. Этим летом заявлены более 80 рейсов в неделю из 18 городов России. Цены на туры начинаются от 103 тысяч рублей. В отличие от Турции, климат в Египте более сухой и переносится лучше.

Также продолжает набирать популярность отдых в ОАЭ. Цены начинаются от 120 тысяч рублей. Однако стоит помнить, что летом в Эмиратах температура может достигать отметки +50 градусов, но в городах работают мощные системы кондиционирования и озонирования воздуха. Для любителей пляжного отдыха предоставляют возможности для этого.

Некоторые российские туристы предпочитают отдых во Вьетнаме. Цены на «все включено» начинаются от 180 тысяч рублей. Путешественники предпочитают лететь именно летом в эту страну, потому что там начинается сезон экзотических фруктов. Можно навитаминизироваться на год вперед, а также окунуться в азиатскую культуру и полюбоваться буддистскими храмами.

Мальдивы вот уже третий сезон входят в топ-3 стран для летнего отпуска. Туристам стоит присмотреться к услуге «все включено», так как алкоголь в стране очень дорогой. Проживание на вилле влетит в копеечку, однако можно купить тур с проживанием в гестхаусах.

Напомним, на полях ПМЭФ, который прошел в Санкт-Петербурге, обсудили возможности и проблемы туризма, в том числе и внутреннего. Представители отрасли отметили, что важна поддержка государства, в том числе законодательно.