Монастырь в скале и царские бани: где отдохнуть в Армении?

Туристический сезон в самом разгаре, и туроператоры объявили самые популярные направления для гостей Армении. В лидерах в этом году села Гарни и Гохт со знаменитым монастырем Гегард, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Лилит Мадунц.

Услышать волшебные голоса ансамбля «Нагаш» в притворе монастыря Гегард можно достаточно часто. Монастырь находится в скале, акустика здесь как в концертном зале.

«Очень часто представляем именно армянскую духовную музыку гостям страны, которые приезжают в Гегард. Тут совершенно мистическая акустика, называть ее «хорошей акустикой» просто неправильно: это слияние звука с камнями, совершенно потрясающие ощущения», – рассказала солистка ансамбля «Нагаш» Асмик Багдасарян.



Монастырь основал Григорий Просветитель еще в IV веке на месте святого источника прямо в пещере. Поэтому Гегард часто называют Айриванк, что в переводе значит «пещерный монастырь».

Среди туристов также популярен языческий храм Гарни. Он находится в 28 километрах от Еревана и является единственным языческим сооружением, сохранившимся до наших дней. Гарни был построен в первом веке нашей эры и посвящен богу солнца Митре. Его часто сравнивают с греческим храмом Афины.

«Этот камень является «паспортом» храма Гарни. Его случайно нашли в 1946 году на кладбище в селе Гарни: какое-то время камень служил надгробием. Здесь на древнегреческом языке высечено, что это языческий храм, который был основан царем Трдатом», – пояснил гид-экскурсовод Арсен Григорян.



В 1679 году в результате землетрясения храм был разрушен до основания. Восстановили его в 70-ых годы прошлого столетия из обломков. Здесь же можно увидеть уникальную мозаику, которая сохранилась в царских банях.

«Очень понравилась баня, очень интересно построено – там, получается, на палках, и там пол. И очень было интересно коснуться истории», – поделилась туристка из Казахстана Арина Димидова.



После насыщенной культурной программы в Гарни, туристов кормят. В таких турах можно даже собственноручно испечь лаваш и приготовить суджух.

«Я никогда не знал, как делают эти лепешки и как они не отваливаются в тандыре. Теперь наконец-то увидел, как их ловко подцепляют, когда они уже готовы», – восхитился турист из Санкт-Петербурга Денис Кузьмин.



После направлений Гарни и Гегард, на втором месте по популярности – города Дилижан, Гюмри и Ванадзор. Туда иностранцы едут за агротуризмом и экстремальным отдыхом.