Акулы и лихорадка: что может испортить отдых в Египте

Египет — второе по популярности направление летнего отдыха у россиян. В то же время эта страна остается одной из самых проблемных для туристов. Путешественники жалуются на морских ежей и ядовитых рыб, СМИ периодически сообщают о нападениях акул, а страховые компании фиксируют большое количество обращений за медпомощью. О том, какие опасности могут поджидать российских туристов в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, — в материале NEWS.ru.

Насколько популярен летний отдых в Египте у россиян

Спрос на летний отдых в Египте среди россиян вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Некоторые туристы начали бронировать путевки еще в сентябре. На долю этой африканской страны приходится примерно 25% от общего зарубежного турпотока из РФ, отмечает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Сирченко.

Рост спроса на Египет подтверждают туроператоры FUN & SUN и PEGAS Touristik. В АТОР данную тенденцию объясняют развитием местной туристической инфраструктуры, а также малым количеством альтернатив для относительно бюджетного летнего отдыха за рубежом. По оценке Ассоциации, этим летом Египет может принять свыше полумиллиона россиян.

Где в Египте опаснее всего

Египет остается одной из самых «опасных» для туристов стран. По данным «Страхового Дома ВСК» (исследование есть в распоряжении NEWS.ru), Египет занимает второе место по числу страховых случаев с участием российских туристов — 39% от всех обращений. На первом месте — Турция (42% случаев). А за ними с большим отрывом идут Таиланд и Абхазия.

Антирейтинг египетских городов возглавляют Хургада и Шарм-эш-Шейх, на которые приходится 55% и 43% страховых случаев соответственно. Чаще всего отдыхающие жалуются на проблемы с ЖКТ, лор-заболевания (например, отит или фарингит) и различные травмы (например, переломы и ушибы). Не менее чем в 2% случаев россияне обращаются за помощью после встреч с представителями местной фауны — морскими ежами и рыбами.

Вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) Алексан Мкртчян, комментируя данные ВСК, заявил, что в Турцию и Египет приезжает больше всего туристов из РФ, поэтому и страховые случаи там фиксируются чаще.

«Естественно, в каком-нибудь Зимбабве, где в тысячу раз опаснее, намного меньше страховых случаев. Думаю, в миллион раз меньше», — отметил собеседник NEWS.ru.



Чем опасны морские ежи и кораллы

В отличие от Турции, в Египте распространены опасные животные. В чатах туристов и экспатов часто встречаются жалобы на укусы ядовитых рыб и уколы морских ежей.

«В Шарм-эш-Шейхе и в районе Макади, это Хургада, есть места, где большая площадь кораллового дна. А все, что связано с кораллами, — это обилие рыбной живности. Если мы говорим про Шарм-эш-Шейх, то там практически все побережье, кроме Хадаба и Наама Бей, состоит из кораллов. Там обязательно наличие специальной обуви», — пояснил в беседе с NEWS.ru эксперт по туризму Николай Мельник.



По его словам, опасность для людей представляют не только морские ежи, но и некоторые виды кораллов и рыб, прикосновение к которым может вызвать анафилактический шок. Поэтому Мельник призывает не трогать под водой что-либо яркое и привлекающее внимание, а также носить качественную обувь для купания.

«Наткнулась на него (морского ежа. — NEWS.ru) голенью. Страшно было сначала — я забыла, умирают от них или нет. А потом было только чувство онемения в ноге. Больше никаких симптомов у меня не было», — поделилась с NEWS.ru одна из туристок, которая отдыхала в Египте в позапрошлом году.



Правда, женщина уточнила, что это произошло в открытом море. Ее сразу доставили на берег, в отель. Помощь начали оказывать еще по дороге: вытаскивали иголки, поливали раны уксусом. В отеле врач вколол препарат против аллергии и выписал другие лекарства. В ее случае история закончилась благополучно, страховка покрыла лечение.

Где и когда акулы особенно опасны

В июне прошлого года тигровая акула напала на молодую пару в районе пляжа Dream Beach в Хургаде. Девушка смогла добраться до берега невредимой. А ее спутника — 23-летнего россиянина Владимира Попова — акула утащила на дно. При этом очевидцы позже рассказывали, что несколько дней подряд замечали у побережья спинной плавник, но посчитали, что это дельфин.

Николай Мельник предупредил, что в июне у акул как раз сезон спаривания, из-за чего выше риск встретить хищника. Это в первую очередь касается районов Дахаб и Таба. Однако в целом риск столкновения с акулой достаточно низок. Это признает и Алексан Мкртчян.

«Эта опасность присуща больше морю, а не отелям. И вообще существуют отели, где море лагунного типа, то есть оно мелкое. Если опасаетесь акул, то выбирайте отели с мелководными бухтами, где все просматривается. Акулы в такие бухты не заплывают. За всю историю ни разу не заплывали», — отметил вице-президент АТА.



В разговоре с корреспондентом NEWS.ru российские туристы поделились, что случаи нападения акул бывают, но нечасто — все они обычно получают широкую огласку. Застраховаться от этого невозможно, потому что «как акула захочет, так и приплывет».

Сетки от нападения акул на пляжах обычно не ставят, потому что их трудно закрепить. А там, где они есть, хищники и так не появляются. К тому же сетки могут давать обратный эффект: в них попадает мелкая рыба, что привлекает акул.

«У акул есть сезонность. Бесспорно, есть риск, что они подплывут к берегу, где туристы купаются или погружаются. Но не могу сказать, что это частое явление, скорее оно ежегодное. Согласно наблюдениям, обычно жертвами акул становятся женщины», — поделилась с NEWS.ru автор блога «Ольга о Египте».



Что в Египте с криминалом

Местные жители тоже могут представлять опасность для туристов, считает Алексан Мкртчян. По его словам, на городских улицах есть риск быть ограбленным. Он советует избегать прогулок за пределами отеля в одиночестве, особенно в ночное время.

«Нападают не обязательно на туристов. Они нападут и на своего. Задача одна — разжиться деньгами. Мой совет — как можно меньше выходить из отеля одному. В отеле безопасно на 100%», — пояснил вице-президент АТА.



Еще одна проблема — особенности местного дорожного движения, отмечает Ольга (автор блога о Египте). По ее словам, ДТП случаются там регулярно, а нормальная инфраструктура для пешеходов отсутствует.

«Водители, увидев на дороге пешеходов, наоборот, увеличивают скорость. Это не экзотика, а лишь отсутствие воспитания. В открытом багажнике перевозят детей, или пять человек на одном мотоцикле с грудным ребенком едут», — поделилась собеседница NEWS.ru.



Чем можно заболеть на отдыхе в Египте

В июле прошлого года у некоторых россиян, вернувшихся с египетских курортов, выявили заболевание, похожее по симптомам на лихорадку денге, которая передается через укусы комаров. Заболевание сопровождается высокой температурой (до 40 градусов), ломотой в теле, головной болью, тошнотой и рвотой.

Живущие в Египте россияне отмечают, что лихорадку денге сегодня «сложно встретить даже в джунглях», хотя все равно рекомендуют сделать прививку. Опрошенные NEWS.ru эксперты тоже не считают это заболевание главной проблемой туристов. По мнению Алексана Мкртчяна, Египет — безопасная страна в плане инфекционных болезней.

«Здесь более распространены ротавирусы. Я имею в виду отравления. Но это распространено не только в Египте, у нас [в России] на курортах это тоже есть, и в Турции. Просто надо соблюдать определенные санитарные нормы. Не глотать воду из бассейна, например», — рассказал в свою очередь турэксперт Мельник.



Он советует пить только бутилированную воду и избегать кулеров, потому что неизвестно, чистятся ли они и какая вода в них используется. То же касается напитков со льдом, который в отелях обычно делают из водопроводной воды.

Плохая вода — реальная проблема в Египте, подтверждают российские туристы. В чатах они рассказывают, что не чистят зубы водой из-под крана, опасаясь кишечных расстройств. Даже фрукты и овощи некоторые моют только бутилированной водой.

Можно ли в Египте пить воду из-под крана

Собеседник NEWS.ru по имени Сергей рассказал, что живет в Египте уже полтора года и практически не пользуется проточной водой: он ее не пьет ни в каком виде, а для готовки предварительно фильтрует.

«Вода из-под крана в Египте непригодна для питья, так как в стране не развита система очистных сооружений. Мы пьем только бутилированную воду, а в воде из-под крана можно только мыться, не более того», — рассказал Сергей в беседе с NEWS.ru.



Собеседник добавил, что ни разу не травился водой, но полагает, что такое вполне возможно. Сергей пояснил, что в Египте часто случаются перебои с водоснабжением, для этого устанавливаются баки с водой на крышах, и она стоит неделями на жаре.

Другой россиянин — Егор — заразился на отдыхе в Хургаде кишечной инфекцией. Вскоре с ротавирусом в больницу попали все члены его семьи — родители и двое детей. В госпитале в Хургаде сказали, что виной всему вода в бассейне.

«Детям ставили капельницы в госпитале, выдали противорвотные пластинки и препараты от обезвоживания. Одному из детей назначили антибиотики. Сказали купаться в море и по минимуму в бассейне. По прилете все лежат в инфекционке», — поделился мужчина в разговоре с NEWS.ru.



У всех болезнь сопровождалась высокой температурой и значительным ухудшением самочувствия. Сразу после появления симптомов, на пятый день отдыха, россияне обратились в страховую компанию и все делали через нее, уточнил Егор.

«Мы воду только в бутылках пили и зубы ей чистили, лед использовали по минимуму, но в Египте даже огурцы и помидоры с привкусом местной воды», — добавил он.



Как в Египте работает медицинская страховка

Любителям выпить при посещении Египта следует быть осторожнее, отмечает Николай Мельник. Дело в том, что медицинская страховка покрывает практически все возможные травмы, которые можно получить на отдыхе, за исключением тех, что были получены в состоянии алкогольного опьянения.

«Медицинское страхование включает в себя абсолютно все, кроме алкогольно-наркотического опьянения — а это именно то, с чем чаще всего обращаются люди. Хронические заболевания, такие как аллергия или астма, солнечные ожоги, стоматология, активные виды спорта и беременность», — подытожил собеседник NEWS.ru.



Вернувшийся с отдыха в Египте россиянин Максим рассказал NEWS.ru, что даже при наличии медстраховки местные больницы могут взять с туриста деньги. Мужчина попал в клинику с отравлением, где с него потребовали $30 за «кучу таблеток». Его самочувствие не улучшалось, и в итоге ему поставили капельницу еще за $60.

После того как мужчине полегчало, он обратился в страховую компанию с просьбой о возврате средств, но ему вернули только 60 долларов за капельницу.

Многие туристы оказываются неприятно удивлены необходимостью платить 30 долларов за обращение к врачу по страховке, при этом далеко не все из них остаются довольны качеством оказываемых услуг.

«У нас подозрение было на инфаркт, боли в сердце. Ни фига не сделали, сказали принимать ибупрофен, по стандартам диагностики не сделали ни маркеры — миоглобин, ни «эхо» (эхокардиографию. — NEWS.ru). Не знаю, зачем такая страховка. Еще и 30 баксов взяли сбор», — пишет участник одного из туристических чатов.



Другая пользовательница подтвердила, что при обращении к врачу по страховке обычно приходится платить $30. Однако так происходит не всегда — зависит от страховой компании, уточняют туристы.