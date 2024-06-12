В Турции 200 туристов застряли в самолета при 50 градусах жары

В Турции почти 200 немецких туристов застряли в салоне самолета при температуре более 50 градусов. Об этом сообщает «Bild на русском».

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По информации издания, рейс авиакомпании Mavi Gök Airlines из Антальи в Мюнстер 6 июня задержался из-за того, у воздушного судна отказал кондиционер. Таким образом, 189 пассажиров, включая детей, застряли в салоне самолета, где температура превысила 50 градусов.

Один из пассажиров рассказал, что тяжелее всех в салоне самолета пришлось маленьким детям, которые плакали, а их родители не на шутку за них испугались. Находившийся на борту судна врач предупредил экипаж, что в таких условиях малолетним угрожает опасность. Пилот самолета сначала вырулил на взлетно-посадочную полосу, однако после этого вернулся к терминалу аэропорта.

«Авиакомпания не предложила нам никакой помощи. Никакой еды или воды, вообще ничего», — рассказала одна из пассажирок, передает издание.



В результате пассажиры неисправного самолета смогли вылететь из Турции лишь через четыре часа.