Как начинают занимать ниши ушедших из России отельных сетей

Ниши отельных сетей, ушедших из РФ, занимают арабские компании, Россия приветствует иностранные инвестиции в туристический сектор. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе пленарной сессии российского туристического форума "Путешествуй!".

"Мы рады здесь видеть иностранный бизнес. Действительно, в России открылись ниши с уходом западных гостиничных сетей. Заходят наши друзья из арабских стран, с востока, те, кто умеет управлять сетями. Растут и наши национальные сети. Но нам важно, чтобы конкуренция была, чтобы поддерживались высокие стандарты обслуживания. И, безусловно, мы рады инвестициям в наш туристический сектор, мы рады иностранным инвестициям", - сказал он.



Министр напомнил, что в августе 2023 года была запущена электронная виза в Россию. К настоящему моменту по ней въехали в страну около 400 тыс. иностранных туристов.

"И, конечно, мы будем дальше упрощать визу, будем думать над снижением стоимости, вместе с коллегами работать", - рассказал он.



Решетников отметил, что в России также запущен механизм группового безвизового обмена с Китаем и Ираном. Аналогичное межправсоглашение планируется заключить с Индией. Кроме того, с рядом стран ведутся переговоры по полной взаимной отмене виз. В частности, с Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Малайзией и Мьянмой. Ряд соглашений планируется подписать до конца этого года.