Туристка поделилась впечатлениями от нового отеля в Турции

В одном из тг-чатов появился первый отзыв от российских туристов, прибывших сегодня на отдых в новый турецкий отель Ethno Belek 5*.

Открытие гостиницы дважды переносилось и было заявлено на сегодня, 11 июня.

Наталья несколько месяцев назад забронировала тур через туроператора. По ее словам, кроме нее с мужем и ребенком, в отель сегодня приехала еще только одна семья из России.

Судя по описанию туристки, ее впечатления от нового гостиничного комплекса неоднозначны:

«Отель очень современный, красивый. Но грязь, пыль, стройка продолжается полным ходом…», «Персонал обхаживает, очень старается».



Наталья высоко оценила качество блюд в ресторане:

«Все очень вкусно!»



Понравился ей и интерьер и дизайн номеров. Однако семья все же решила сменить отель, основная причина – строительная пыль, у ребенка на нее началась аллергия.

По словам Натальи, вторая семья из России колебалась, уезжать ли из гостиницы, но в итоге последовала их примеру. Туроператор согласился без доплаты переселить туристов в Maxx Royal Belek Golf Resort 5*, чем они и воспользовались.

На вопрос участников тг-чата, хотела бы она в следующий раз забронировать отдых в Ethno, Наталья ответила: «Однозначно да. Отель роскошный, но пока не до конца готов к приему гостей».

Остается неясным, состоялось ли обещанное на сегодня официальное открытие гостиницы. На соответствующий запрос в Ethno Belek порталу TourDom.ru пока не ответили. Нет никаких сообщений и в тг-канале комплекса. Как пишет российская туристка, сотрудники отеля в частной беседе сказали ей, что церемония отсрочена еще на 2 дня. Кроме того, заверили, что за это время все приведут в порядок, отмоют строительную пыль.

На сегодня только один крупный туроператор продает туры в Ethno Belek на заезды с 13 июня. Другие предлагают турпакеты на даты с третьей декады июня.

Ранее мы писали о первых впечатлениях российских туристов от другого нового отеля Турции, Liberty Signa 5*, который начал принимать гостей 10 июня.