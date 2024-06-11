Совершивший вынужденную посадку в Бангкоке самолет долетел до пункта назначения

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU628 Санкт-Петербург - Пхукет и совершивший в понедельник посадку в бангкокском аэропорту Суваннапхум в связи с плохими метеоусловиями, вылетел в пункт назначения. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аэропорту Бангкока.

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"Вылет рейса SU628 был назначен на 06:10 (02:10 мск)", - сказал представитель аэропорта.



Согласно данным сервиса Flightradar24, самолет приземлился в аэропорту Пхукета в 07:31 (03:31 мск).

Как ранее сообщил корреспонденту ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин, российский "самолет не смог приземлиться на Пхукете в связи с погодными условиями, и потом был перенаправлен в Бангкок". По его словам, сотрудники консульского отдела обратились к руководству аэропорта Суваннапхум с тем, чтобы оказать российским гражданам максимальное содействие.