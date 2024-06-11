Что обязательно посмотреть в Армении: десять идей — классических и не очень

Первая страна, принявшая христианство. Первая страна, построившая церковь. Первая страна, где начали делать вино (с этим, правда, некоторые готовы поспорить). Армении столько лет (первое упоминание датируется 520 годом до н. э.), что здесь определенно есть чем заняться. Например?

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Сфотографироваться на фоне горы Арарат

Пусть гора Арарат, где, по легенде, сел на мель Ноев ковчег, и находится в Турции, армяне считают ее своей. Собственно, священный Арарат являлся частью территории Армении до 1921 года. Местные жители почитают гору и уверяют, что она открывается не всем: увидеть Арарат, который часто скрывает за облаками, — к удаче. Запоминайте, откуда открываются лучшие виды на гору: со смотровых площадок у монастыря Хор-Вирап и арки Чаренца.

Посчитать ступеньки на Каскаде

Уверены, вы быстро собьетесь со счета, поэтому сразу спойлер: ступенек 572. Каскад — это огромный архитектурный комплекс, в котором и лестницы, и фонтаны, и арт-объекты местных скульпторов, и музеи, и парк. Комплекс можно сравнить с собором Саграда-Фамилия в Барселоне: строить его начали в 1972 году и никак не достроят. В любом случае это не помешало Каскаду стать визитной карточкой Еревана и собирать каждый вечер на своих террасах тысячи людей.

Оценить «новый ковчег»

В 1985 году Левон, житель села Ариндж, по просьбе жены выкопал под своим домом погреб для картошки. Правда, на этом он не остановился и следующие 23 года упорно продолжал рыть по 18 часов в день, уверяя близких, что ему был знак свыше на строительство подземелья — «нового ковчега», в котором (в случае чего) смогут укрыться люди. Дедушка Левон скончался в 2008 году, оставив после себя огромный комплекс площадью на глубине 21 метр. Пещеры, тоннели и даже «церковь» — все украшено колоннами и узорами.

Попробовать армянский «сникерс»

Как бы вредно и калорийно ни звучал «сникерс», в Армении многие так называют вполне себе натуральный продукт — чурчхеллу. Хотя традиционное название у нее шарох, или более популярное сладкий суджух. Помимо лакомства из виноградного сока и орехов на местных рынках масса других вкусностей из сухофруктов, например сушеная хурма, миндаль в вишне и алани — фаршированные орехами сушеные персики.

Купить ковер

Если не купить (понимаем, ноша тяжелая), то хотя бы сфотографироваться на фоне. Тем более что на ереванском блошином рынке «Вернисаж» все лавки как фотозоны: ковры висят на стене, лежат на земле, ниспадают с крыши старенькой припаркованной здесь же «копейки». А между тем традиция ковроплетения в регионе зародилась еще в VI веке до н. э., так что армяне знают толк в этом деле. Также на «Вернисаже» можно купить керамику, антиквариат, украшения из серебра.

Побывать в гостях у «сумасшедшего гения»

Он множил Джоконду на своих знаменитых коллажах. Выцарапывал ногтем портреты Пушкина и других известных личностей на алюминиевых крышках от бутылок из-под молока. Делал куклы, одну из которых посвятил Лилии Брик. Известный режиссер и художник Сергей Параджанов умел и хотел удивлять, а потому решил построить дом-музей в Ереване. До его открытия автор фильмов «Тени забытых предков» и «Цвет граната» не дожил, скончавшись от рака легких. Прийти сюда стоит не только ради любопытных экспонатов, но и чтобы услышать небывалые истории из жизни гения. Например, о том, как на похоронах зятя, парикмахера по профессии, Параджанов раздал всем ножницы, чтобы проводить покойного под аккомпанемент щелкающих инструментов.

Узнать, как звучит «Симфония камней»

Звуки музыки в ущелье Азата, где находится необычная локация «Симфония камней», вы не услышите. Речь идет про скалы, которые напоминают церковный орган. Только представьте: над вами на высоте 50 метров нависают десятки базальтовых столбов с сечением в виде шестигранника. Из-за их правильной формы сложно поверить, что это дело рук природы, а не человека. Недалеко от ущелья находится и похожий на афинский Парфенон языческий храм Гарни, построенный на деньги римского императора Нерона.

Прокатиться по самой длинной в мире канатной дороге

Не знаем, что вас поразит больше: виды, которые открываются во время поездки по канатной дороге «Крылья Татева», или тот факт, что воздушная магистраль занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная в мире. А может быть, пункт назначения, куда вас доставит кабинка? Построенный в IX веке Татевский монастырь застыл буквально над обрывом. По легенде, в нем спрятаны сокровища, хотя, кажется, главные ценности здесь — это архитектура и природа.

Познакомиться с монахом-отшельником

В заброшенную Татевскую пустынь (не путать с расположенным выше в горах Татевским монастырем!) добираются немногие: многочасовая пешая прогулка по горам пугает туристов. Однако тех, кто отважится на этот шаг, ждут неописуемые впечатления. Обитель была основана во второй половине XVII века, но буквально спустя несколько десятилетий монахи покинули ее из-за землетрясений. Сейчас монастырь похож на утопающий в зелени город-призрак. Единственный его обитатель — монах-отшельник Акоп. Он, впрочем, всегда рад пообщаться с гостями и угостить их хлебом собственного приготовления.

Поесть кебаб из раков на озере Севан

Армяне называют расположенное на высоте 1900 метров озеро Севан морем — настолько бескрайним оно кажется (объехать его по берегу возможно за 5 часов). Помимо архитектурных памятников вроде древних монастырей Севанаванк и Айраванк здесь есть и природные достопримечательности — эндемики. Попробуйте шашлык из сиванской форели, которая водится только здесь, или сочный кебаб из раков. И следите за своим лавашом: его очень любят эндемичные армянские чайки.