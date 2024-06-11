Турэксперт назвал главную проблему Египта для путешественников

Во время отдыха в Египте большое количество туристов получает отравление. При этом риск заработать проблемы с желудком гораздо выше, чем заразиться лихорадкой денге. Об этом во вторник, 11 июня, рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

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Эксперт отметил, что такая проблема есть во многих курортных странах, поэтому в поездке важно поддерживать уровень гигиены и соблюдать меры предосторожности.

— Здесь (в Египте — прим. «ВМ») более распространены ротавирусы. Я имею в виду отравления. Но это распространено не только в Египте, у нас (в России — прим. «ВМ») на курортах это тоже есть, и в Турции. Просто надо соблюдать определенные санитарные нормы, — рассказал Мельник.



По его словам, следует избегать кулеров и ни в коем случае не глотать воду из бассейна. Специалист советует покупать бутилированную воду и избегать напитков со льдом в ресторанах, поскольку кубики чаще всего делают из водопроводной воды, сообщило издание News.ru.

Россиянам следует быть осторожными при планировании отдыха, так как мошенники создают фальшивые веб-сайты для продажи билетов и бронирования отелей. Наиболее распространенной схемой обмана является получение денег от человека без предоставления услуг.