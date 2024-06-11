Туристы РФ не отреагировали на рост стоимости шенгенской визы

Спрос российских туристов на получение шенгенской визы не снизился после повышения ее стоимости на 12%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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"Туроператоры, работающие на европейских направлениях, не заметили повышенного интереса своих клиентов к оформлению шенгена по старым ценам. Повышение стоимости шенгенской визы не привело и к сокращению количества желающих ее получить", - говорится в сообщении.



В АТОР напомнили, что с 11 июня 2024 года визовый сбор за оформление краткосрочной шенгенской визы (тип C) увеличился на 12%. Теперь ее стоимость составляет €90 для взрослых и €45 для детей от шести до 12 лет. Новые правила касаются граждан РФ и многих других стран.

По данным туроператоров, чаще всего россияне подают документы на шенгенскую визу в визовые центры Франции, Италии и Испании. Консульства этих стран "относительно лояльны" и могут выдать многократную визу. Также пользуются спросом визовые центры Греции, Венгрии, Португалии и Швейцарии, но чаще всего консульства этих стран оформляют однократные визы под сроки поездки.

Записаться на подачу документов в визовый центр Франции "по-прежнему проблематично".

"Французы недавно раздали слоты вплоть до сентября, но, как говорят эксперты, каждую неделю появляются новые "окошки". Поэтому "поймать" слоты в визовый центр Франции в июле сложно, но возможно. По информации BSI Group, с момента сдачи документов оформление французской визы занимает от двух недель", - рассказали в ассоциации.



Ситуация с записью на итальянский шенген более предсказуемая: в визовом центре Италии в Москве есть слоты на середину - конец июля, но получение визы может занять до 1,5 месяца. Полноценной записи на визу в Испанию не было уже несколько недель, поэтому туроператоры ждут появления слотов в ближайшие дни. Испанский шенген в Москве делали за три-четыре недели. Минимальный срок рассмотрения документов на получение в Москве визы в Грецию составляет до трех недель, в Венгрию - до месяца, добавили в АТОР.