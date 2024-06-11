Отели Турции требуют повторную оплату с клиентов обанкротившегося туроператора

Немецкий фонд безопасности туризма (DRSF) назвал неприемлемыми случаи, когда турецкие гостиницы требуют от клиентов обанкротившегося туроператора FTI повторно оплатить проживание. Об этом сообщает turizmguncel.com.

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Издание цитирует заявление главы DRSF Али Арнаута:

«Хотя мы понимаем экономические трудности, с которыми сталкивается местный бизнес, абсолютно недопустимо обращаться с путешественниками таким образом».



По его данным, из Турции уже вернулись домой 65 тыс. туристов FTI, но примерно 15 тыс. еще остаются на курортах.

Топ-менеджер напомнил, что DRSF дал финансовые гарантии отельерам, чтобы предотвратить выселение из гостиниц. Между тем обязательства фонда по выплатам относятся только к периоду проживания с 4 по 10 июня. Владельцы отелей недоумевают, кто и как компенсирует им издержки, если тур от FTI предполагает отдых туриста после указанной даты. Кроме того, гарантия DRSF не распространяется на услуги, приобретенные вне рамок турпакета.

Ранее мы описывали случай, когда гостиница Турции фактически взяла в заложники немецкого туриста, чье проживание оказалось не оплачено FTI. Ему пригрозили, что заберут личные вещи и никуда не выпустят, пока он не внесет деньги.

Подробнее о том, как произошел крах третьего по величине туроператора Европы и какие перспективы у клиентов, читайте в онлайн-журнале.