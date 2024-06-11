Полетная программа в Даламан из Самары и Уфы завершилась раньше срока

Туроператоры отменили полетную программу в турецкий Даламан из двух городов-миллионников. «Были заявлены на весь сезон полеты в Даламан из Самары, а состоится только один вылет 20 июня на 10 ночей, и все на этом», – поделилась с TourDom.ru представительница турагентской компании. Также до октября чартеры должны были летать в Даламан из Уфы, но и этих рейсов летом не будет.

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В туроператоре «Интурист» нам подтвердили, что из Самары и Уфы полетная программа на чартерных рейсах AZUR air полностью снята.

«Летаем только до второй половины июня. Такое решение принято в связи с недостаточным количеством продаж в глубину для экономической целесообразности сохранения полетной программы», – пояснили в одной из компаний.



Туристам была предложена аннуляция туров без удержания фактически понесенных расходов и перебронь на любое другое доступное направление и город вылета. В настоящее время полеты в Даламан осуществляются из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани.

Собеседница редакции из числа турагентов отметила, что цены на туры с перелетом в Даламан были довольно высокие. В частности, тур из Самары в пятизвездочный Mirage World в 9 км от Мармариса обойдется в более 162 тыс. руб. на двоих за 10 ночей, а отдых в Marmaris Park Hotel 5* – в 214 тыс. руб.

В конце марта стало известно, что авиакомпания Southwind отменила полетную программу в Даламан из Екатеринбурга. Вместо прямого рейса туристам предложили вылет из Москвы. Сейчас из столицы Урала в аэропорт на Эгейском побережье летает AZUR air, где имеют блоки три туроператора – Anex, «Интурист» и Pegas Touristik.