Куда россияне планируют полететь в июле

Доля бронирований россиянами авиабилетов в другие страны на июль увеличилась на 22% в годовом выражении, достигнув 28%. При этом наиболее популярным направлением стал Ереван (Армения), куда было куплено 8% от всех билетов на самолеты. Такую статистику опубликовала "Газета.ру".

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Стоимость билетов из Москвы в Ереван и обратно на одного человека в июле составит 26 180 рублей. За тот же маршрут, но с точкой отправления в Санкт-Петербурге, необходимо будет заплатить от 28 570 рублей. При полете в Армению из Екатеринбурга стоимость авиабилетов начинается от 22 950 рублей.

При этом в Анталью (Турция) полетят лишь 7% россиян. Большинство из них планируют отпуск на курорте длительностью 11 дней. За полет туда-обратно москвичам нужно будет заплатить от 31 300 рублей. Чтобы улететь в Турцию из Санкт-Петербурга и вернуться назад, придется купить билеты, цена которых начинается от 34 450 рублей. Стоимость данного маршрута из Екатеринбурга начинается от 35 850 рублей.

По 5% авиабилетов граждане России приобрели для июльских поездок в Баку (Азербайджан), Стамбул (Турция) и Минск (Белоруссия).

В азербайджанской столице россияне собираются отдыхать на протяжении самого большого срока, который продлится около 16 дней. Для полета туда-обратно из Москвы необходимо будет заплатить от 33 690 рублей. Цена на полет в Баку из Петербурга и назад начинается от 35 450 рублей. Чтобы вылететь на отдых из Екатеринбурга в Азербайджан и вернуться на самолете обратно, нужно будет заплатить от 38 400 рублей.

Средняя продолжительность отдыха россиян в Стамбуле составила 11 дней. Билеты из Москвы и назад продаются от 27 720 рублей. Цена полета из Санкт-Петербурга начинается от 33 250 рублей, а из Екатеринбурга – от 19 030 рублей.

Отдыхать в Минске в течение июля россияне планируют в среднем шесть дней. Цена авиабилетов для одного пассажира в Минск туда-обратно из Москвы начинается от 6 500 рублей. Чтобы совершить эти перелеты из Санкт-Петербурга, нужно будет заплатить от 11 000 рублей, а чтобы добраться в Белоруссию из Екатеринбурга – от 19 400 рублей.

Кроме того, около 4% российских граждан собрались уехать во время отпуска в Сеул (Южная Корея), Бишкек (Киргизия) и Алма-Аты (Казахстан). В эти города россияне собираются в среднем на две недели.

Цены на авиабилеты из Москвы до Сеула и назад в июле начинаются от 46 500 рублей. Минимальная стоимость такого перелета из Санкт-Петербурга составляет 53 800 рублей, а из Екатеринбурга – 63 800 рублей.

Билеты на самолет для одного пассажира в Бишкек из Москвы туда-обратно во второй месяц лета начинаются от 33 200 рублей. Самая низкая стоимость такого путешествия из Санкт-Петербурга составляет 37 700 рублей. Чтобы уехать в отпуск из Екатеринбурга, нужно будет купить билеты, цена которых начинается от 33 800 рублей.

Цена перелета из Москвы в Алматы и назад в июле начинается с 27 580 рублей. Цена авиабилетов в обе стороны с точкой отправления в Санкт-Петербурге начинается с 37 400 рублей. Если же вылетать из Екатеринбурга, нужно будет купить билеты, минимальная цена на которые составляет 28 700 рублей.

Многие россияне также выбирают в качестве направления для путешествий Абхазию. Глава турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала News.ru, что основными преимуществами такого отпуска являются недорогое жилье и продукты.

"Пакетные туры на пять-семь дней, например, могут стоить 40–60 тысяч рублей, в зависимости от того, где вы будете жить. Чем выше уровень отеля, тем, конечно, он будет дороже. Добраться до пляжей Абхазии можно практически всеми доступными видами транспорта", – рассказала собеседница издания.



Она также отметила, что Абхазия известна своими природными пейзажами. Блогер рекомендовала россиянам, которые поедут туда отдыхать, отправиться на экскурсию по местным водопадам и озерам. Особое внимание она посоветовала уделить озеру Рица. Другим приятным времяпрепровождением эксперт назвала экскурсию с дегустацией местных вин.

По словам блогера, основной поток туристов на данном направлении наблюдается в летние месяцы. Однако комфортная погода в Абхазии сохраняется практически на протяжении всего года.

Также она обратила внимание, что для путешествия в эту республику не нужно будет оформлять загранпаспорта и визы.

Некоторые россияне предпочитают отправляться на летний отдых не на самолете, а на собственном автотранспорте. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в эфире радио Sputnik рассказал о трех шагах, которые помогут подготовить машину к летним путешествиям.

Перед поездкой эксперт посоветовал проверить исправность системы кондиционирования автомобиля, поскольку открытые окна и люк не смогут эффективно охладить салон. К тому же он подчеркнул, что при их открытии расход бензина увеличивается почти на 5%.

Чтобы защититься от воздействия солнечных лучей, Шапарин посоветовал нанести на стекла авто атермальную пленку. Она не позволит ультрафиолету попасть в салон машины. Он уточнил, что речь идет не об обычной тонировочной пленке, а о специализированном покрытии, которое нередко включено в базовую комплектацию качественных автомобилей.

Наконец, специалист обратил внимание, что облегчить длительную поездку на машине в жару поможет вентиляция сидений. По его словам, особую важность она приобретает, если в машине установлены кожаные сидения, поскольку в теплую погоду пассажиры и водитель будут потеть на них сильнее, чем на тканевых.

Ранее стилист Дина Абашева дала россиянкам несколько советов по выбору идеального купальника. Она подчеркнула, что при этом надо обязательно учитывать формат отдыха и особенности фигуры, поскольку от этих факторов будет зависеть комфорт времяпрепровождения на пляже.