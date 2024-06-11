Летняя Турция туристам нравится за безвизовый въезд и прямые перелеты на курорты Средиземного и Эгейского морей из десятков городов России. Редакция обобщила информацию о правилах въезда в Турцию для россиян в 2024 году, узнала про стоимость туров в Анталью и Бодрум и какие карты UnionPay там принимают.

Турция – без визы

При посещении Турции виза россиянам не нужна при условии нахождения до 60 дней подряд, а с несколькими въездами – до 90 дней в течение полугодия. Для пересечения границы рекомендовано иметь загранпаспорт со сроком действия от 120 дней с даты прибытия.

На погранконтроле обычно не спрашивают о наличии брони в отеле и обратного билета, туристического ваучера, страховки, однако в Генконсульстве РФ в Анталье посоветовали иметь все эти документы на руках. Особенности поездки по турпакетам, как правило, разъясняют туроператоры. В частности, напоминают туристам с детьми брать с собой свидетельства о рождении. До 14 лет ребенок может въехать по паспорту родителя, если в него внесена запись по всем правилам – с фото и печатями.

Авиалинии Россия – Турция

Между Россией и Турцией – оживленное прямое авиасообщение. Самое популярное летнее направление – Анталья. На курорты региона туристов доставляют из двух с половиной десятков российских городов на регулярных и чартерных рейсах – почти все места выкуплены туроператорами.

Из Москвы в Анталью количество вылетов исчисляется сотнями в неделю. Один «Аэрофлот» выполняет из столицы до 45 рейсов, а всего у него запланировано порядка 120 еженедельных бортов в Турцию из разных городов. На популярном маршруте с высокой частотой летает еще десяток авиаперевозчиков.

Из Санкт-Петербурга в Анталью в сезон ожидается до 77 вылетов в неделю, а в целом из Пулково в Турцию заявлено около 120 рейсов.

Среди новых программ нынешнего лета – турпакеты в Бодрум от Anex и «Интуриста» с перелетом из Новосибирска, Fun & Sun – из Минеральных Вод. В Даламан формируются туры из Екатеринбурга. На курорты побережья Эгейского моря также летят туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани.

Авиабилеты в Турцию

Для примера узнали стоимость билетов на нескольких прямых авиалиниях с отправлением 22 июня и возвращением через 2 недели, 6 июля.

Из Москвы относительно дешевые билеты в Стамбул предлагали «Уральские авиалинии» – от 33,2 тыс. руб. с багажом до 10 кг и такой же ручной кладью. Время в пути – около 5 часов. При этом билетный агрегатор выдал десятки вылетов в течение дня от 6 авиакомпаний.

На линии Москва – Анталья на эти даты стоит три десятка беспосадочных рейсов от 13 авиаперевозчиков. Самые доступные авиабилеты в Анталью были у авиакомпании «Победа» – от 37,5 тыс. руб. за кресло с возможностью взять в салон 10 кг и столько же сдать в багаж. В дороге – по 5 часов.

Из Москвы туристы за 4,5 часа долетают до курортов Эгейского моря. Двухнедельный round trip в аэропорт Даламана по лучшей цене был у Pegasus Airlines – 50,3 тыс. руб. с багажом, выбор сделан среди четырех компаний. У этого же перевозчика авиабилеты в Бодрум – от 55 тыс. руб., что меньше, чем у его трех конкурентов на направлении.

На маршруте Санкт-Петербург – Анталья на указанные даты запланированы перелеты от шести перевозчиков. Например, у Southwind стоимость кресла туда-обратно – от 55,6 тыс. руб. и доплата за багаж еще 6,8 тыс. руб. Из Пулково билеты в Даламан были за 73,4 тыс. руб. с учетом багажа у Turkish Airlines, а у двух других авиакомпаний все отдано под турпакеты.

В Турцию – по турпакету

На турецкие курорты туристов отправляют многие ведущие туроператоры. В поисковиках представлены как дешевые туры в Турцию, так и отдых в премиум-отелях. Посмотрели для примера турпакеты с 22 июня на 14 дней на двоих человек.

С вылетом из Москвы туры в Анталью, Кемер, Аланью – от 120 тыс. руб. без питания или с завтраками. В отели 5* с обслуживанием «все включено» поисковик выдал минимальные цены от 197 тыс. руб. в Сиде и от 240 тыс. руб. в Бодруме.

Туры из Санкт-Петербурга на курорты Аланьи и в Стамбул – от 94 тыс. руб. в «трешки» на завтраках и от 170 тыс. руб. на «ультра все включено» в 5* на море.

Однако по мере повышения уровня отеля тарифы, разумеется, растут. По информации турагентств, бюджет летнего отдыха на семью из трех человек в хорошем отеле сейчас не менее 500 тыс. руб.

Валюта лиры – цены в евро

Для безналичных платежей и снятия наличных туристы используют в Турции UnionPay – карты от четырех не попавших под санкции российских банков. Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» отметили, что банковские карты обслуживали во многих местах, но далеко не стопроцентно.

В Бодруме не прошла оплата пластиком Россельхозбанка в Waikiki, а в аптеке все было нормально. В Белеке в The Land of Legends расплачивались картой этого банка в H&M, Mark & Spencer, Zara, но в «Макдоналдсе» не получилось. Туристы поделились, что у них не было проблем с РСХБ в Анталье и Сиде.

Про карты Газпромбанка сказано, что они в основном проходят везде, где есть терминалы для обслуживания UnionPay. Нередко помогает наличие в смартфоне приложения Huawei pay.

На отдых россияне берут евро, доллары и рубли. Имея туры с питанием «все включено», наличные частенько тратили лишь на сувениры, транспорт, а в Мармарисе, к примеру, в мае покупали черешню. В обменниках предлагали за 1 лиру заплатить 3,2–3,3 руб. при официальной котировке на середину мая 1:2,85.

Заглянувшие на отдыхе в ТЦ и аутлеты заметили, что цены на товары выставлены в евро, в них же возможно и заплатить. В небольших магазинчиках у продавцов запасены российские банковские карты, что позволяет перевести им эквивалент в рублях по СБП. Такая же история и у некоторых отельных гидов, продающих экскурсии.

Ранее «ТурДом» писал, что туроператор Anex формирует туры в Анталью с вылетом из 17 российских городов, также туристам доступен перелет в Даламан – из 8 аэропортов, а в Бодрум – из 6. Столь же масштабный охват и у других туроператоров, среди которых «Интурист», Fun & Sun, Coral Travel, Pegas Touristik.