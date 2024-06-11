Эксперт дал три совета, как экстремально провести отпуск в Африке

Африка — страна с многообразием животного и растительного мира. Хотите поближе узнать этот удивительный контент? Основатель туристической компании Константин Прокопьев рассказывает, как можно проникнуться миром дикой природы, вдохнуть дух свободного континента и поездить по бездорожью пустыни.

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Дайвинг с акулами

Ищете новые впечатления и хотите испытать дозу адреналина? Тогда погружение в клетке в океан с акулами придется вам по душе. Событие рискованное, но крайне впечатляющее. Чтобы получить гарантию и безопасность во время дайвинга — доверьте экскурсию опытным профессионалам.

Ежегодно в ареалах обитания акул по всему миру осуществляется множество погружений. По статистике, эти грозные хищники редко нападают на дайверов, особенно если люди соблюдают правила общения с ними и знают все особенности таких экстремальных приключений.

Рекомендации по дайвингу с акулами

Не погружайтесь в одиночку. Чем больше дайверов будет вокруг вас, тем безопаснее;

Не надевайте на экстремальный дайвинг с акулами блестящую одежду. Хищники могут принять переливающиеся объекты за чешую другой рыбы и проявить повышенный интерес;

Не стоит погружаться в местах ловли и разделки рыбы, если у вас есть повреждения и царапины на коже, а также если вы страдаете носовыми кровотечениями;

Погружайтесь только в дневное время при максимальной видимости и прозрачности воды;

Почувствовав интерес со стороны хищников, немедленно возвращайтесь на борт.

Лучшие места для дайвинга с акулами

Залив Моссел. Здесь вы можете увидеть больших белых акул размером от 2 до 5 метров;

Здесь вы можете увидеть больших белых акул размером от 2 до 5 метров; Гансбай — мировая столица белых акул;

— мировая столица белых акул; Остров Сил в Ложном заливе с тысячей морских котиков.

Восхождение на Килиманджаро

Восхождение на вулкан Килиманджаро — одно из самых захватывающих приключений. Высота вершины Африки и самой высокой горы в мире — 5895 м. Каждый год на восхождение приезжают около 40000 человек. Главная причина — доступность для новичков. Здесь не нужны навыки технического альпинизма. Чтобы достичь вершины, достаточно средней физической формы.

Маршруты восхождения на вулкан

Маршрут Лемошо — 7–9 дней. В пути вы насладитесь красотой и спокойствием без суеты городской жизни. На маршруте вас не застанет врасплох горная болезнь, так как дорога обеспечивает постепенную адаптацию к большой высоте.

В пути вы насладитесь красотой и спокойствием без суеты городской жизни. На маршруте вас не застанет врасплох горная болезнь, так как дорога обеспечивает постепенную адаптацию к большой высоте. Маршрут Марангу — 7 дней. Это самый популярный маршрут для восхождения на 2024 год — по тропе «Кока-Кола». Он начинается на юго-востоке горы и простирается через все климатические зоны — от влажных тропических лесов до вечных ледников. Тропа наиболее оживленная в периоды с июля по сентябрь и с декабря по март.

Это самый популярный маршрут для восхождения на 2024 год — по тропе «Кока-Кола». Он начинается на юго-востоке горы и простирается через все климатические зоны — от влажных тропических лесов до вечных ледников. Тропа наиболее оживленная в периоды с июля по сентябрь и с декабря по март. Маршрут Мачаме — 7 дней. Второе название маршрута — «Виски Рут». Он предлагает путешественникам огромное разнообразие живописных пейзажей, однако требует хорошей физической подготовки.

Второе название маршрута — «Виски Рут». Он предлагает путешественникам огромное разнообразие живописных пейзажей, однако требует хорошей физической подготовки. Маршрут Ронгаи — 7 дней. Маршрут начинается с северного склона и радует уединенным горным путешествием. Для лучшей акклиматизации маршрут лучше проходить через третий по высоте пик Африки — Ухуру. Обратный спуск через Марангу позволяет увидеть оба склона Мавензи.

Маршрут начинается с северного склона и радует уединенным горным путешествием. Для лучшей акклиматизации маршрут лучше проходить через третий по высоте пик Африки — Ухуру. Обратный спуск через Марангу позволяет увидеть оба склона Мавензи. Маршрут Умбве — 9 дней. Этот маршрут предназначен для отважных и опытных альпинистов, желающих испытать силу и выносливость. Умбве проходит через различные климатические зоны от тропических лесов до ледников.

Этот маршрут предназначен для отважных и опытных альпинистов, желающих испытать силу и выносливость. Умбве проходит через различные климатические зоны от тропических лесов до ледников. Северный траверс — 9–10 дней. Это новый сложный и опасный маршрут восхождения на Килиманджаро. Его длина — 75 км. Подходит для альпинистов с опытом в скалолазании. Начинается у ворот Лондороси, проходя по северному склону.

Сафари в диких уголках Африки

Африка — место, где особенно развит этот вид спорта. Многие приезжают сюда, чтобы воочию рассмотреть львов, леопардов, слонов или жирафов. Кроме этого, на Африканском континенте обитают яркие птицы, бабочки и уникальные насекомые. Люди, выезжающие на сафари, получают и приличную порцию адреналина, и массу впечатлений.

Лучшие места для сафари

Национальный парк Луангва в отдаленном районе Замбии. Предлагает уникальные сафари и возможности для наблюдения дикой природы в спокойной обстановке без толп туристов;

в отдаленном районе Замбии. Предлагает уникальные сафари и возможности для наблюдения дикой природы в спокойной обстановке без толп туристов; Парк Ниасса в Мозамбике — один из самых крупнейших в Юго-Восточной Африке. Он мало изучен, однако поражает богатым разнообразием дикой природы;

— один из самых крупнейших в Юго-Восточной Африке. Он мало изучен, однако поражает богатым разнообразием дикой природы; Национальный парк Мурангу в Анголе , где можно встретить слонов, львов и других животных в их естественной среде;

, где можно встретить слонов, львов и других животных в их естественной среде; Парк Горгонзола в Эфиопии — малоизвестный парк, который предлагает сафари для наблюдения за обезьянами, антилопами и птицами;

— малоизвестный парк, который предлагает сафари для наблюдения за обезьянами, антилопами и птицами; Заповедник Китуло в Танзании, также известный как «Сад Бога». На маршруте вас ждут цветущие поля, редкие виды орхидей, разнообразие птиц, живописные пейзажи и виды на горы и долины.

Преимущества сафари в самых диких уголках Африки