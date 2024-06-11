Одним из главных плюсов отдыха в Абхазии являются невысокие цены на жилье и продукты, рассказала NEWS.ru руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, еще одним преимуществом республики можно назвать ее доступность для соотечественников.

"Абхазия — это страна с потрясающими пейзажами. Отправляясь туда в путешествие, стоит посмотреть водопады и озера. Я советую посмотреть озеро Рица. Также можно отправиться на экскурсию с дегустацией местных вин. Еще одно преимущество отдыха в Абхазии — это относительно доступные цены. Пакетные туры на пять-семь дней, например, могут стоить 40–60 тысяч [рублей], в зависимости от того, где вы будете жить. Чем выше уровень отеля, тем, конечно, он будет дороже. Добраться до пляжей Абхазии можно практически всеми доступными видами транспорта", — сказала Ансталь.



Путешественница добавила, что основной поток туристов приходится на летние месяцы, но комфортная погода для туристов в Абхазии сохраняется практически круглый год. По ее словам, для отдыха в этой республике не требуются загранпаспорта и визы.

Ранее Ансталь рассказала, что Сирия, Ливия и Афганистан остаются одними из самых опасных стран для туристов в мире. По ее словам, путешественникам, собирающимся посетить Венесуэлу, также стоит подготовиться к тому, что там достаточно высокий уровень преступности. По ее словам, к списку небезопасных направлений можно добавить остров Тринидад и Мексику.