Россиянка побывала в США и раскрыла сожаления переехавших туда русских

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и раскрыла истинные сожаления переехавших туда русских. Об этом она написала в личном блоге на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, в первую очередь релоканты жалуются на дороговизну жизни в Америке.

«Для нового переехавшего цены на все будут казаться заоблачными. Здесь нет самых дешевых продуктов, здесь нет даже дешевого и невкусного хлеба или ненатурального молока за доллар, что продают в наших супермаркетах», — объяснила она.



Кроме того, в США, в отличие от России, нет возможности бесконечно и бесплатно смотреть любимые фильмы в интернете.

«Государство тщательно контролирует американцев», — заметила она.



Еще одним недостатком для русских блогерша назвала отсутствие привычных продуктов в магазинах.

«Мы уже закупались в классическом американском магазине, и нигде не было творога, домашнего молока, ржаного хлеба, кукурузных палочек, киселя, глазированных сырков — все эти любимые с детства продукты не найти на американских полках», — заключила она.



Ранее эта же тревел-блогерша рассказала о несчастной жизни переехавших в США русских. По ее словам, у них часто возникают проблемы с поиском привычных продуктов в магазинах и нехваткой компетентных работников в сфере красоты.