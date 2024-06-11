Россиянка побывала в Европе и рассказала отношение местных к русским

Российская тревел-блогерша побывала в Европе и раскрыла истинное отношение местных к русским. Своим опытом она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, она всегда рассказывала о своей родине с некоторой опаской, однако реакция собеседников ее приятно удивляла.

«Абсолютно все иностранцы, узнав, что я русская, тоже очень сильно удивлялись, и задавали один и тот же вопрос: как я смогла попасть в Европу, ведь сейчас нет прямых рейсов?» — отметила она.



Блогерша объяснила, что европейцы спрашивают об этом без какого-либо подвоха, просто интересуясь жизнью россиян в нынешних условиях.

«И говорят прямо и открыто, что поражаются нашей находчивости и предприимчивости, ведь никто из них не жил в подобных условиях, когда полмира закрылись от тебя, и чтобы выехать за границу, требуется пройти определенный квест с визами, билетами, банковскими картами», — заключила туристка.



Кроме того, по словам россиянки, в кафе в Париже она нашла меню на русском языке, в котором даже была позиция «русский завтрак».

«Русскоговорящий персонал встречается повсюду: магазины, торговые центры, туристические точки», — заключила она.



Ранее эта же тревел-блогерша назвала непозволительные для мужчин в Узбекистане вещи. В частности, она заметила, что в этой стране не принято, чтобы мужчина общался с женщиной, у которой есть муж.