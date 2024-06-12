Куда свердловчане путешествуют чаще всего

Эксперты туристической отрасли раскрыли, куда жители Свердловской области путешествуют чаще всего. Специалисты озвучили два рейтинга, один из них состоит из зарубежных стран, а другой – из субъектов России.

© Уральский меридиан

Как сообщила ИА «Уральский меридиан» руководитель «Море Трэвел» Анна Смирнова, в 2024 году продолжается заметный рост продаж туров в страны СНГ. На первом месте располагается Узбекистан, на втором – Республика Беларусь, третье место разделяют Армения и Грузия, на четвёртом и пятом находятся Азербайджан и Кыргызстан.

«Экскурсионные туры Узбекистана становятся классической схемой отдыха для туристов, которые раньше ехали в Европу. С весны этого года местом для путешествий свердловчане всё чаще выбирают Белоруссию. Интересно, что раньше в стран СНГ летели только взыскательные туристы. Теперь же мы можем говорить о массовой тенденции», – отметила Анна.



О самых любимых отечественных направлениях свердловчан агентству рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. По его словам, уже третий год в регионе у местных жителей наблюдается рост интереса к Северному Кавказу, а именно Кабардино-Балкарии. За этот период количество туров туда увеличилось на 30 %.

«Второе место в российском топе занимает Северная Осетия, на третьем месте традиционно расположилась часть Ставропольского края, Кавказские Минеральные Воды. Существенный рост по количеству посещений наблюдается в направлении Республики Дагестан. Это происходит в том числе за счёт увеличения мест размещения. Далее по рейтингу следуют Республика Карелия и Алтайский край. В топ также вошёл Нижний Новгород. Он привлекает уральцев своим многообразным туризмом и многогранной историей», – пояснил Михаил.



Раннее бронирование туров по российским направлениям у свердловчан началось ещё в начале этого года. Активнее всего резервировались путешествия с экскурсионной составляющей. Туристы, работающие в бюджетной сфере (врачи, учителя, госслужащие), выбирали в первую очередь пляжные направления. Это и Сочи, и Анапа, и Геленджик, и Калининград.

«Глубина и чистота бронирования в этом году постоянно меняется. Спрос очень сильно зависит от политической ситуации в стране и мире. Кроме того, многие в этом году поехали отдыхать по России самостоятельно, не обращаясь в турагентства. Такой туризм постепенно набирает обороты», – рассказала Анна Смирнова.



Цены на туры, подытоживают эксперты, выросли из-за очень хаотичного спроса. Они зависят от количества мест на том или ином рейсе. Несмотря на это, в этом году наблюдается всплеск спроса на отдых. Люди, по словам руководителя «Море Трэвел», устали от нестабильной обстановки в стране и хотят отдыхать.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что «Мисс Екатеринбург – 2024» получит приз – путёвку на двоих на Мальдивы.