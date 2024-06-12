Эксперты по туризму раскрыли, куда свердловчане путешествуют чаще всего
Эксперты туристической отрасли раскрыли, куда жители Свердловской области путешествуют чаще всего. Специалисты озвучили два рейтинга, один из них состоит из зарубежных стран, а другой – из субъектов России.
Как сообщила ИА «Уральский меридиан» руководитель «Море Трэвел» Анна Смирнова, в 2024 году продолжается заметный рост продаж туров в страны СНГ. На первом месте располагается Узбекистан, на втором – Республика Беларусь, третье место разделяют Армения и Грузия, на четвёртом и пятом находятся Азербайджан и Кыргызстан.
«Экскурсионные туры Узбекистана становятся классической схемой отдыха для туристов, которые раньше ехали в Европу. С весны этого года местом для путешествий свердловчане всё чаще выбирают Белоруссию. Интересно, что раньше в стран СНГ летели только взыскательные туристы. Теперь же мы можем говорить о массовой тенденции», – отметила Анна.
О самых любимых отечественных направлениях свердловчан агентству рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. По его словам, уже третий год в регионе у местных жителей наблюдается рост интереса к Северному Кавказу, а именно Кабардино-Балкарии. За этот период количество туров туда увеличилось на 30 %.
«Второе место в российском топе занимает Северная Осетия, на третьем месте традиционно расположилась часть Ставропольского края, Кавказские Минеральные Воды. Существенный рост по количеству посещений наблюдается в направлении Республики Дагестан. Это происходит в том числе за счёт увеличения мест размещения. Далее по рейтингу следуют Республика Карелия и Алтайский край. В топ также вошёл Нижний Новгород. Он привлекает уральцев своим многообразным туризмом и многогранной историей», – пояснил Михаил.
Раннее бронирование туров по российским направлениям у свердловчан началось ещё в начале этого года. Активнее всего резервировались путешествия с экскурсионной составляющей. Туристы, работающие в бюджетной сфере (врачи, учителя, госслужащие), выбирали в первую очередь пляжные направления. Это и Сочи, и Анапа, и Геленджик, и Калининград.
«Глубина и чистота бронирования в этом году постоянно меняется. Спрос очень сильно зависит от политической ситуации в стране и мире. Кроме того, многие в этом году поехали отдыхать по России самостоятельно, не обращаясь в турагентства. Такой туризм постепенно набирает обороты», – рассказала Анна Смирнова.
Цены на туры, подытоживают эксперты, выросли из-за очень хаотичного спроса. Они зависят от количества мест на том или ином рейсе. Несмотря на это, в этом году наблюдается всплеск спроса на отдых. Люди, по словам руководителя «Море Трэвел», устали от нестабильной обстановки в стране и хотят отдыхать.
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