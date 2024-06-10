AZUR air выровнял расписание полетов в Анталью из Казани и Тюмени

В конце прошлой недели в графике полетов авиакомпании AZUR air в Анталью случились сбои, пассажиры вынуждены были подолгу ждать вылета. Сейчас, как выяснил корреспондент TourDom.ru, самолеты отправляются в соответствии с графиком.

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Значительные задержки, напомним, были зафиксированы в Казани и Тюмени. Из столицы Татарстана рейс ZF 1021 на турецкий курорт отправился на 14 часов позже. Причиной стала техническая неисправность воздушного судна, ситуацию взяла на контроль республиканская транспортная прокуратура. Впрочем, нарушений прав туристов не нашли – услуги оказывались в соответствии с Федеральными правилами.

О проблемах в Тюмени стало известно вчера. Ночной рейс из Антальи ZF 3360 прилетел почти на 8 часов позже – не в 02:20, а в 10:12 по местному времени (разница с Москвой – 2 часа). Соответственно примерно с таким же опозданием отправился и самолет в Турцию – в 12:28 вместо 04:20.

В настоящее время, судя по онлайн-табло аэропортов, вылеты и прилеты постепенно входят в график. Например, вчерашний рейс ZF 1019 из Казани вылетел позже лишь на 2 часа – в 16:51 вместо 14:40.

Сегодня ночью ситуация стала лучше: ZF 1017 отправился в Анталью в 02:35, т. е. примерно в то же время, которое указано в расписании. ZF 1021 должен улететь в Турцию сегодня в 23:05, никаких сообщений о задержке не поступало. Из Тюмени следующий вылет AZUR air в Анталью должен состояться завтра в 04:20. Информации о том, что он будет задержан, нет.

В начале июня мы написали о веерных задержках рейсов египетской авиакомпании AlMasria. Из-за технической неисправности самолет вылетел из Шарм-эль-Шейха в Москву на 9 часов позже, туристам пришлось провести ночь в аэропорту. Позже произошли сбои в расписании вылетов на курорты Египта из российской столицы, а также из Перми.