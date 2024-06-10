Из Москвы в Кутаиси запустят прямые авиарейсы

Российская авиакомпания "Азимут" в июле начнет полеты в Кутаиси, рейсы будут выполняются два раза в неделю. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

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"Авиакомпания "Азимут" развивает международную маршрутную сеть и сообщает об открытии продаж авиабилетов по новому направлению - Москва - Кутаиси - Москва. В период летней навигации рейс будет выполняться со 2 июля по 25 октября 2024 года по вторникам и пятницам", - говорится в сообщении.



В компании уточнили, что вылет из Москвы (Внуково) запланирован на 07:10, посадка в Кутаиси в 11:45, вылет из Кутаиси в 12:45, посадка в Москве в 15:25 по местному времени.

Авиакомпания "Азимут" выполняет полеты в Грузию с 2023 года, включая рейсы в Тбилиси из Внуково, Минеральных Вод, Сочи, Уфы и Санкт-Петербурга, в Батуми - из Внуково.