В Калининграде снова обещают рейсы в Турцию

Гендиректор калининградского аэропорта Храброво Александр Корытный заявил, что рейсы в Турцию, которые так и не были запущены весной, все-таки могут появиться в расписании в ближайшие недели.

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«Мы разговаривали с заместителем министра транспорта, который сказал, что в ближайшее время собираются привести к финалу переговорный процесс с турецкой стороной. И возможно, даже к середине лета мы договоримся о программе полетов в Стамбул и Анталью», – сказал Корытный.



Однако, насколько известно, проблем с нежеланием летать в Калининград у турецких перевозчиков не было. Напротив, и Southwind, и Tailwind Airlines, и Corendon Airlines выражали желание осуществлять полеты. Кроме того, планировалась полетная программа авиакомпании AZUR air, тем более спрос со стороны калининградских туристов, по словам представителей турагентских компаний, был большой и проблем с заполняемостью рейсов не должно было возникнуть.

Палки в колеса вставляла Еврокомиссия, точнее Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль), запретившая турецким перевозчикам пересекать воздушное пространство Евросоюза. Причиной называлось нежелание давать на это разрешение некоторых стран, предположительно в их число входила Польша.

Редакция TourDom.ru направила официальный запрос в Евроконтроль с просьбой прокомментировать ситуацию – объяснить, почему были запрещены полеты турецким перевозчикам и есть ли вероятность, что запрет будет снят и когда это может произойти.

Тем временем эксперты, к которым мы обратились, сомневаются, что рейсы будут запущены в обозримой перспективе.

«Дело не в турецких авиакомпаниях, а в действующих ограничениях ЕС, периоде их согласования полетов или, напротив, несогласования. С учетом задержек в начале сезона маловероятно, что это запустится в его середине. Хотя это очень нужно – спрос хороший», – прокомментировал один из собеседников TourDom.ru.



Напомним, в начале мая туроператорам пришлось снять две полетных программы из Калининграда в Анталью, которые планировались на турецких перевозчиках.