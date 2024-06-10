Визовые центры Словении не будут работать в июле

Визовые центры Словении будут закрыты весь июль, сообщает оператор VFS Global. В это время там не будут принимать документы, а посольство страны приостановит рассмотрение полученных ранее заявлений. Работу возобновят с 1 августа.

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Это произойдет из-за временного закрытия консульского центра при посольстве Словении. Почему он уходит в месячный отпуск, пока неизвестно.

Стоит отметить, что многие страны сейчас не выдают шенген россиянам. Словения – одно из государств, где можно получить европейскую визу. Приостановка работы центров не создаст серьезных проблем: граждане РФ смогут получить шенген через Францию, Италию, Испанию и т. д.

Ранее TourDom.ru писал, что цена краткосрочной шенгенской визы вырастет на 12%. Для россиян она будет стоить 90 евро вместо 80. Документ для детей от 6 до 12 лет обойдется в 45 евро.