Летим на отдых из Иркутска: куда и за сколько

Предпочтения по летнему отпуску среди иркутян заметно изменились. Сыграли роль и закрытие европейских стран, и появление новых авиамаршрутов, и менее яркие, но все же важные факторы. «ФедералПресс» решил узнать, куда полетят отдыхать жители региона и какие суммы нужно закладывать на путешествие.

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Куда лететь

Чаще всего туристы из Иркутской области в качестве направления для летнего туризма выбирают страны Юго-Восточной Азии – отдых там не так бьет по карману, как Дубай или Гавайи, а также находится довольно близко к Приангарью. Полет не должен быть слишком накладным и долгим.

«Если раньше сезонность у нас была ярко выраженная, Юго-Восточная Азия на лето оставалась в минимальном объеме, все уходило на Турцию, то сейчас в Стамбул круглый год летают. Единственное, меняется количество рейсов. Операторы предлагают то, что востребовано», – отметила на пресс-конференции исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко.



Кроме Индокитайского полуострова, слетать можно будет и в другие места. Самолеты будут отправляться не только на восток, но и на запад.

«Операторы формируют интересные программы с транзитом через разные города. На Кипр можно добраться через Ереван. Бали, Малайзия доступны через Бангкок. Из Москвы доступна Куба. Есть авторские туры в Южную Корею. Из уникального: на зимнюю программу заявлен Нью-Дели», – подчеркнула Фоменко.



На западе России одним из самых популярных направлений считают Турцию. На востоке страны Стамбул не входит в список любимых направлений. Член правления Новосибирской ассоциации туристских организаций Виталий Наумов уверен: длина и время перелета, а также стоимость поездки.

«С Турцией завязаны западные регионы России с их человеческим потенциалом, у нас другая логистика», – заключил Фоменко.



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В Турции манит не только пляжный отдых, но и архитектура

Интересно, что в этом году из Иркутска можно будет улететь на Филиппины. Эта страна – довольно экзотическая с точки зрения туризма, из России туда ездят реже, чем из США или других западных стран.

«Из Иркутска открылось еще одно уникальное направление – Филиппины. Пока объем перевозок небольшой, но перспективы этого направления достаточно серьезные большие», – подчеркнул на пресс-конференции член правления Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов.



Специалист отметил, что он ожидает повышения показателей туризма в регионе.

«Прогнозы – дело неблагодарное. Если не будет резких факторов, я бы замахнулся на рост больше 10%. Очень большой потенциал Китая. Если мы вернемся на китайское направление, часть потока, который сейчас идет на Улан-Батор с целью улететь в другие страны, сместится на Китай», – рассказал Копылов.



По словам эксперта, направления могут востребованы и из-за рубежа. Иркутская область обладает важным преимуществом – озеро Байкал всегда приковывало к себе внимание туристов со всего мира.

«Планы по увеличению перевозок в Китай и из Китая есть, путь востребован в обе стороны. То же самое относится и к Таиланду. Эта весна показала большие цифры прибытия тайских туристов на Байкал, на ряду с туристами в Таиланде из Иркутска», – отметил он.



Сколько стоит

Поездка за рубеж может ударить по карману, однако можно найти и доступные билеты.

«По доступности отдыха лидеры: Таиланд и Вьетнам. Пока объемы перевозок небольшие, что сказывается на стоимости», – отметил Вадим Копылов.



В Таиланд из Иркутска можно улететь в Бангкок и на Пхукет. В столицу юго-восточной страны можно найти авиабилет за 18,3 тысячи рублей в одну сторону на одного человека, на один из самых популярных островов – чуть более, чем за 20 тысяч рублей. Вьетнам обойдется чуть дешевле – с двумя пересадками туда получится добраться за 17 тысяч рублей.

Поездка в Сеул будет еще дешевле – билет в одну сторону можно найти за 15 тысяч рублей. Радует ценами и китайский Дасин – перелет из Иркутска туда обойдется в 8 тысяч рублей. Экзотические Филиппины же будут самыми дорогими в регионе: отдать за билет придется около 21 тысячи рублей.

«Курс сыграл большую роль, стоимость поездок за рубеж увеличилась. Это снижает количество желающих отдохнуть. Пока загрузка рейсов, которые существуют, и потенциал рынка позволяет добавлять новые направления, новые перевозки», – подчеркнул Вадим Копылов.



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Самолет перевезет людей из Иркутска в теплые края

Билеты на запад будут дороже. Популярные в центральной части России Турция и Египет обойдутся в 21 и 32 тысячи рублей соответственно. За перелет на Кипр нужно будет отдать 28 тысяч рублей. Поездка в Ереван обойдется более чем в 23 тысяч рублей.

«В самое востребованное время для отдыха – июль и август – стоимость будет выше» – отметила Светлана Фоменко.



Внутренний туризм

«Если говорить о трендах, мы наблюдаем смещение части клиентов в сторону внутреннего туризма. Это вызвано уменьшением количества доступных направлений и увеличением стоимости. Возникший интерес к внутреннему туризму сместил планку интересов части населения на то, чтобы путешествовать по территории России. Те люди, которые привыкли отдыхать за границей, добавили внутренний туризм в свою коллекцию туров», – подчеркнул рост внутреннего туризма Вадим Копылов.



Эта ситуация может положительно сказаться на внутреннем туризме – Байкал интересен не только жителям Таиланда и Китая, но и путешественникам из разных регионов России. Москвичи, например, смогут добраться до Иркутска чуть более, чем за 6 тысяч рублей.

Иркутяне тоже могут отправиться по основным российским туристическим маршрутам. Поездка в Сочи обойдется в 16 тысяч рублей, в Москву – чуть более, чем в 7 тысяч рублей, в Санкт-Петербург – в 10,6 тысячи рублей. Жемчужину Татарстана, Камское устье, можно будет посмотреть, прилетев в Казань за 9 тысяч рублей. Один билет на Камчатку будет стоить 17,5 тысячи рублей. Путевка в горы Кавказа обойдется в 14,7 тысячи рублей – именно за столько можно найти билет до Махачкалы из Иркутска.

Отдохнуть можно и в Иркутской области. Причем не только на Байкале: «ФедералПресс» ранее публиковал подборку мест, которые можно посетить в регионе, не заезжая на озеро.