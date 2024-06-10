Казахстан увеличит количество авиарейсов в четыре страны
Гражданский аэрофлот Казахстана до конца года намерен стать лучшим в Центральной Азии. Об этом заявил генеральный директор авиационной администрации республики, сообщает «МИР 24».
После выхода накануне из «черного списка» безопасности полетов казахстанские авиакомпании планируют увеличить число рейсов по всему миру. Этим летом в приоритете популярные у туристов страны: Вьетнам, Таиланд, Египет и Грузия. Билеты туда пользуются наибольшим спросом у казахстанцев. Казахстан поддерживает международное сообщение с почти 30 странами по 121 маршруту.
«Жители Казахстана очень много работают и, конечно же, хотят проводить отпуск за границей. Нам важно видеть, как растет трафик и развиваются туристические возможности. По сравнению с 2019 годом, количество рейсов за рубеж увеличилось на 60%. Я вижу очень большое развитие в этом направлении. Также много иностранных туристов стали чаще посещать нашу страну. Мы должны приложить все усилия, чтобы и дальше развивать этот потенциал», – отметил генеральный директор авиационной администрации Казахстана Каталин Раду.
Чаще всего казахстанцы покупают авиабилеты в Россию, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.