Казахстан увеличит количество авиарейсов в четыре страны

Гражданский аэрофлот Казахстана до конца года намерен стать лучшим в Центральной Азии. Об этом заявил генеральный директор авиационной администрации республики, сообщает «МИР 24».

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После выхода накануне из «черного списка» безопасности полетов казахстанские авиакомпании планируют увеличить число рейсов по всему миру. Этим летом в приоритете популярные у туристов страны: Вьетнам, Таиланд, Египет и Грузия. Билеты туда пользуются наибольшим спросом у казахстанцев. Казахстан поддерживает международное сообщение с почти 30 странами по 121 маршруту.

«Жители Казахстана очень много работают и, конечно же, хотят проводить отпуск за границей. Нам важно видеть, как растет трафик и развиваются туристические возможности. По сравнению с 2019 годом, количество рейсов за рубеж увеличилось на 60%. Я вижу очень большое развитие в этом направлении. Также много иностранных туристов стали чаще посещать нашу страну. Мы должны приложить все усилия, чтобы и дальше развивать этот потенциал», – отметил генеральный директор авиационной администрации Казахстана Каталин Раду.



Чаще всего казахстанцы покупают авиабилеты в Россию, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.