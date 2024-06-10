Россияне вошли в десятку самых расточительных туристов мира

По данным Всемирной туристической организации, Россия оказалась в числе крупнейших спонсоров международного туризма. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России.

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Лидером по расходам на международный туризм в 2023 году стал Китай. Траты граждан Поднебесной на поездки за границу достигли 196,5 миллиардов долларов.

В десятку стран с наибольшими расходами на международный туризм в 2023 году попала и Россия. Наши граждане также поднялась в рейтинге стран, чьи туристы тратят больше всего денег на международные поездки.

Сейчас Россия по этому показателю на 9 месте. Правда, в 2019 году россияне занимали 6 место в мире по расточительности туристов. Так что роста пока не наблюдается.