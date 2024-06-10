Сегодня в первой половине дня в одном из тг-чатов появились фото и видео от российской туристки, прибывшей в новый турецкий отель Liberty Signa 5* на курорте Фетхие. Напомним, на 10 июня комплекс объявил открытие после десятидневной задержки.

Судя по опубликованным кадрам и коротким скупым сообщениям Ольги, гостиница ее шокировала неготовностью к приему гостей. В общественных пространствах и на территории продолжаются строительные работы, в номерах частично отсутствует мебель.

Поделиться с корреспондентом TourDom.ru подробностями по горячим следам туристка отказалась, сославшись на то, что «пока не может прийти в себя и успокоиться от увиденного». Пояснила только, опять же без деталей, что решила отказаться от заселения.

Других репортажей о неготовности отеля от гостей, прибывших с первым заездом, мы в соцсетях 10 июня не обнаружили. Однако в комментариях к посту по теме в тг-канале «Крыша ТурДома» один из очевидцев, отдыхающий в соседней гостинице Liberty Fabay 5*, написал:

«Наблюдаем за Signa и в шоке, как туда можно заселять людей. Там стройка в самом разгаре, куча рабочих, мусор, разъезжает строительная техника. На пляже просто воткнули зонты и поставили лежаки без матрасов.».



Представитель Liberty Signa подтвердил порталу TourDom.ru, что сегодня отель принял первых гостей посты туристки комментировать не стал.

В неофициальных группах гостиницы в запрещенной в РФ соцсети еще со вчерашнего дня публикуются красочные фоторепортажи, судя по которым отель в полной готовности.

Кухня также готова порадовать гостей, что, кстати, подтверждает и российская туристка.

"Были в ресторане, он не плох" - добавила она нотку позитива в свой отчет.



На ближайшие даты туры в Liberty Signa 5* есть в продаже у некоторых туроператоров, однако крупные игроки по Турции предпочитают предлагать этот новый отель на даты заездов с 1 июля. Очевидно, они предполагают, что в течение трех недель гостинице удастся привести всю инфраструктуру в надлежащую готовность к приему гостей.

Так или иначе, туристам бронирующим гостиничные новинки, желательно учитывать, что первое время после открытия они могут не оправдать их ожиданий из-за незавершенности работ и ограниченного доступа ко всем заявленным сервисам.

Ранее мы писали о том, что отель Ethno Belek должен начать принимать отдыхающих с завтрашнего дня, 11 июня.