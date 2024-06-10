БАНГКОК, 10 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU628 Санкт-Петербург - Пхукет, совершил посадку в Бангкоке в аэропорту Суваннапхум в связи с плохими погодными условиями. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин.

"Самолет не смог приземлиться на Пхукете в связи с погодными условиями, и потом был перенаправлен в Бангкок. Мы обратились к руководству аэропорта Суваннапхум с тем, чтобы нашим гражданам оказали максимальное содействие. Насколько мы предварительно понимаем, "Аэрофлот" будет решать вопрос с расселением пассажиров, поскольку вылет на Пхукет ориентировочно назначен на 11 июня 17:00 (13:00 мск)", - сказал он.

Аэропорт Суваннапхум информировал, что самолет совершил посадку в районе 15:00 (11:00 мск). Согласно данным сервиса Flightradar24, лайнер в ожидании разрешения на посадку сделал несколько кругов у Пхукета, прежде чем был перенаправлен в Бангкок.