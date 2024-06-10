Турист побывал в Таджикистане и рассказал, как обманывают таксисты

Российский тревел-блогер побывал в Таджикистане и рассказал о мошеннических схемах таксистов. Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, он хотел добраться из развлекательного парка до своего отеля поздно вечером и решил взять такси. Один из оказавшихся рядом водителей согласился отвезти его, но уже в машине турист понял, что таксист едет в противоположную от гостиницы сторону.

«Ямы большие, а еще сейчас пробки. Я тебя по объездной отвезу — так мы быстрее доедем», — оправдался водитель.



В результате они проехали полчаса, которые, согласно счетчику, должны были обойтись в 39 сомони (323 рубля).

«Не знаю, зачем ты повез меня через весь город, но отсюда до парка я доехал почти в три раза дешевле. Вот, держи 15 сомони», — заявил путешественник.



Таксист не стал спорить и согласился на предложенную сумму денег.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал о традиции многоженства в Таджикистане. Он отметил, что официально оно запрещено, однако в отдаленных горных селениях жизнь «течет по своим порядкам», потому что там она намного тяжелее, чем в городе.