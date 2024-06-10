Между Грозным и Тегераном запустили первый прямой авиарейс

Между Грозным и Тегераном открылось прямое сообщение. Первый рейс из столицы Ирана прибыл в Чечню сегодня, в дальнейшем полеты будут выполняться раз в неделю.

© ТАСС

Рейсы выполняет авиакомпания Mohan Air, они будут осуществляться еженедельно на самолете британского производства BAe-146, передает ТАСС.

«Мы открыли очередной зарубежный рейс, в этот раз — в Тегеран. Долго его ждали. Рейс востребованный и на начальном этапе будет летать один раз в неделю. По мере накопления пассажиропотока сделаем ежедневным», — сообщил директор аэропорта Грозный Альви Шахгириев.



По его словам, первый самолет привез в Грозный представителей 15 турфирм Ирана с ознакомительной поездкой.

«На обратном рейсе в Иран поедут туристические фирмы из Чеченской Республики, которых ожидает программа на восемь дней. Думаю, наши люди будут приятно удивлены. Сейчас побережье Индийского океана осваивают для туристов», — добавил Шахгириев.



Россиянам для поездок в Иран требуется виза, которая оформляется в посольстве или по прибытии, а для организованных групп от пяти человек действует безвизовый режим.

В 2023 году пассажиропоток международного аэропорта Грозный (Северный) им. Ахмата Кадырова вырос на 29,3% по сравнению с показателем предыдущего года, впервые достигнув отметки в 1 миллион человек. В настоящее время он обслуживает в среднем 10 регулярных рейсов. Имеющиеся мощности позволяют обслужить до 25 самолетов в сутки, а одновременно — до 4.

Параллельно действующему аэропорту ведется строительство терминального комплекса и реконструкция аэродрома в рамках госпрограммы развития транспорта РФ. Завершить весь комплекс работ предполагается в 2025 году.