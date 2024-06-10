Таиланд передумал вводить туристический сбор

Премьер-министр Таиланда Сретта Тависин заявил, что его правительство откажется от предложения предыдущей администрации ввести туристический сбор для иностранцев в размере 300 батов (около 8 долларов).

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«Премьер-министр заявил, что туристический сбор может принести краткосрочный доход, более широкая перспектива предполагает, что если большему количеству туристов будет разрешено въезжать без этого сбора, они, вероятно, потратят деньги на покупки и другие мероприятия, которые могут стимулировать экономику и потенциально принести правительству больше доходов, чем сам сбор», —сообщила газета The Nation.



Между тем, отмечается, что инициативу не поддержали представители туристического бизнеса.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», по словам вице-президента АТОР по внутреннему туризму, генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, средняя стоимость летнего тура в Сочи достигает 105 тысяч рублей, при этом Анапа может быть даже дороже — в районе 109 тысяч.