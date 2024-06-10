Туристы заплатили 500 тыс. за отдых в недостроенном отеле

Отправляясь на отдых, хочется, чтобы всё прошло гладко — спокойный перелёт, комфортный отель и все удобства, хорошая погода. Но так бывает не всегда. Например, в Турции российские туристы заплатили сотни тысяч за отдых и вынуждены жить на улице из-за того, что отель не успел достроить новый корпус.

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Что случилось

По информации телеграм-канала Shot, речь идёт об отеле Mövenpick Resort Antalya в городе Кемер. Туристы из России надеялись на роскошные номера, море вкусной еды на территории и вообще незабываемый отдых и заплатили за всё это по 400 000 — 500 000 рублей. Но деле же оказалось, что корпус, в котором они забронировали номера, не успели достроить и он открыт лишь частично.

Что было дальше

В итоге часть россиян живёт в недостроенном здании, а часть людей выгнали на улицу, пишет Shot. Повезло, что некоторые смогли найти номера в соседних гостиницах.

Но те, кто остался в отеле, тоже негодуют. В номерах грязно, пыльно и ползают муравьи, а уборкой никто не занимается. В коридорах полно строительной пыли, а в самом здании ещё полным ходом идёт ремонт. Перебои с электричеством тоже не редкость, отметили журналисты.

Жалобы пока не дают результата. Сотрудники отеля обещают всё исправить, но изменений нет.

О том, как провести отпуск с детьми и не сойти с ума, «Секрет» рассказал в этом материале.