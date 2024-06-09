Отелям Турции возместят расходы обанкротившегося туроператора

Отельеры в Турции столкнулись с рядом проблем после объявления банкротства европейского туроператора FTI Group.

© Unsplash

По данным портала «ТурДом», многие туристы, уже находящиеся в Турции, обнаружили, что их проживание не было оплачено.

В ответ на это немецкий туристический фонд принял решение возместить расходы путешественников, находившихся в затруднительном положении в период с 4 по 10 июня.

Однако такое предложение вызвало недовольство у отельеров в Турции, поскольку это означает, что им не будут компенсированы затраты за дни, не входящие в указанный период.

Ранее стало известно, что туристический бизнес Челябинска испытывает дефицит поваров и официантов, а также туристам рассказали об опасности терактов в Турции, Таиланде и Египте.