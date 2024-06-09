Бжания: Самолеты из аэропорта Сухума будут летать в семь городов России

Самолеты из будущего аэропорта Сухума полетят в семь российских городов. Об этом президент Абхазии Аслан Бжания заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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— После открытия аэропорта мы планируем, что будут выполняться рейсы примерно в семь городов России. Мы думаем, что это увеличит поток как минимум с первого года на 50 процентов, — сообщил Бжания в интервью РИА Новости.

Ранее Аслан Бжания сообщил, что аэропорт планируют запустить 31 декабря 2024 года. Уточняется, что первый тестовый полет состоится в июле 2024 года.

Так, в октябре прошлого года правительство Абхазии подписало соглашение с российской компанией «Инфраструктурное развитие» о реконструкции международного аэропорта города Сухум.

В этом году среди российских туристов Абхазия стала популярнее Турции. Число бронирований туров и жилья в Абхазии выросло в три раза по сравнению с прошлым сезоном. Такие данные опубликовали эксперты туристической отрасли. О том, почему так произошло, в материале «Вечерней Москвы».