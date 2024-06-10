Россиянка побывала в США и рассказала о необъятных телах американок

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и рассказала о том, как выглядят американские женщины. Об этом она написала в личном блоге на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, женщины в этой стране отличаются своей раскрепощенностью. Даже если у них есть лишний вес, они надевают открытую одежду и не стесняются своего тела.

«Помните, чем толще, тем больше тела напоказ. Тем более на пляже», — объяснила россиянка привычки американок.



Она также обратила внимание, что некоторые из них занимаются активностями, но все равно остаются в своих «необъятных форматах».

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала о несчастной жизни переехавших в США русских. По ее словам, у них часто возникают проблемы с поиском привычных продуктов в магазинах и нехваткой компетентных работников в сфере красоты.