«Совсем уныло». Россиянка поделилась впечатлениями об отдыхе в Абу-Даби

Россиянка посетила основные достопримечательности Абу-Даби и поделилась впечатлениями с читателями портала «Тонкости туризма». Она отметила, что в следующий раз остановит свой выбор на Дубае, так как там доступны различные развлечения для туристов.

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«В Абу-Даби я провела 3 дня и, честно сказать, заскучала. После яркого, насыщенного Дубая столица Эмиратов кажется совсем уж унылой. Здесь чувствуется, что народ просто живет и работает. Туристы в основном приезжают на денек из Дубая посмотреть главные достопримечательности», – рассказала путешественница в дзен-канале «Тонкости туризма».



Она отметила, что страна является островком безопасности, однако не стоит пренебрегать правилами этикета, предписанными государством. Арабские Эмираты стали одним из самых доступных вариантов отдыха за рубежом. По словам туристки, она посещала страну 4 раза в пик сезона по смешным ценам.

За время путешествия она посетила Президентский дворец, входной билет стоит 1700 дирхам. По той же стоимости можно подняться на видовую площадку, расположенную на 74 этаже башни. В таком же ценовом сегменте можно посетить музей «Лувр Абу-Даби».

В Абу-Даби туристы передвигаются на комфортных автобусах или такси. Путешественница рекомендовала к посещению остров с белоснежным песком Саадият, а также набережную Корниш.

Путешественница отметила, что в Абу-Даби расположены красивые достопримечательности, однако за развлечениями лучше ехать в Дубай.