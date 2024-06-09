Премиальный отель в Анталье оказался не вполне готов к приему туристов

Пятизвездочный Mövenpick Resort Antalya Tekirova в 18 км от Кемера должен был распахнуть свои двери после реновации еще в мае. Однако открытие как минимум дважды переносили и первые российские туристы заехали в отель только 5 июня. И многие об этом пожалели.

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«Людей заселяют в номере со строительной пылью, полностью не убранные, воды нет, кондиционеры частично не работают, на весь отель 6 уборщиц», – рассказала TourDom.ru одна из туристок.



А вот более эмоциональный комментарий другой отдыхающей:

«Вчера я плакала на ресепшен. Мы как въехали, у нас не работал один кондиционер, вчера утром отказал второй… Вчера мы сами ночью ходили по территории, искали главного техника. За 50 баксов он починил один кондиционер. Второй сломан окончательно…»



Есть жалобы на то, что по факту предоставили номер другой категории, а также на еду. По словам одной из туристок, вместо красной рыбы ей предложили крабовые палочки.

Как рассказала TourDom.ru представительница одной из федеральных сетей турагентств, при заселении у туристов увеличивается время ожидания – номера после ремонта буквально готовят в режиме нон-стоп:

«Только-только они раскачиваются, намывают отель, но у людей-то отдых идет, деньги заплачены немаленькие».



В прошлом сезоне, да и ранее к Mövenpick Tekirova вопросов не было. В сентябре после ребрендинга (прежнее название Royal Diwa Tekirova) он закрылся на реновацию. Должны были все работы завершить к лету, но, как показала практика, не успели.

Отель туристам ничего не объясняет.

«К обслуживающему персоналу претензий никаких нет, они как загнанные лошади – делают все что могут. Однако вопрос к руководству: почему они начали готовить отель за день до открытия?» – отметила наша собеседница-турагент.



Редакция TourDom.ru направила запрос в гостиницу с просьбой прокомментировать ситуацию.

Добавим, что недельный тур в Mövenpick Resort Antalya Tekirova в начале июня на семью из четырех человек (двое взрослых и двое детей) стоит около 450 тыс. руб. При этом, по словам турагентов, многие россияне с нетерпением ждали открытия – номера в гостинице действительно очень стильные с дизайнерскими решениями. Еще одно важное преимущество – рядом находится хороший пляж.